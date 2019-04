El preu del combustible toca sostre durant la Setmana Santa

Desgraciadament ja és habitual que el preu del dièsel i de la gasolina pugin en època de vacances, festes, ponts o similars. De fet gairebé cada Nadal, Setmana Santa i estiu veiem com el preu del combustible puja uns cèntims, però enguany estem vivint una de les pujades de preu dels carburants més contundents dels últims anys.

Aquest augment de preus té múltiples factors que han acabat repercutint en la butxaca dels consumidors, que paguen entre cinc i deu euros més que a inicis d’any per omplir el dipòsit del seu vehicle. En primer lloc, els països productors de petroli (agrupats en l’OPEP) van acordar a finals del 2018 una reducció de l’extracció de cru de més d’un milió de barrils diaris per controlar el seu preu i revertir l’espiral de rebaixa del preu del barril de cru durant el 2018. Aquesta decisió, sumada a les sancions a la república de l’Iran i el conflicte polític de Veneçuela han fet que el preu del barril de cru s’hagi encarit un 16% durant l'últim any, fins als 71,6 dòlars que es paguen actualment pel barril de Brent.

A banda de la decisió dels països productors de petroli i l’escenari d’inestabilitat al Pròxim Orient i Veneçuela cal sumar un altre causant al mercat espanyol, relacionat amb el nou impost que grava el consum d’hidrocarburs en vigor des del passat 1 de gener anomenat ‘tipus especial únic’ i que integra a l’alça dos trams (autonòmic i estatal) de l’impost de vendes minoristes d’hidrocarburs i que segons un informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) és el responsable d’un increment d’entre 10 i 20 cèntims per litre en el preu dels carburants.

Aquesta conjectura fa que el preu mitjà de la gasolina s’enfili fins als 1,307 euros per litre, mentre que el dièsel s’estabilitzi al voltant dels 1,23 euros, encara lluny del rècord històric de la tardor del 2012, quan el litre de gasolina va arribar a costar 1,49 euros per litre, però que fan que omplir el dipòsit del cotxe aquesta Setmana Santa sigui un 8% més car –és a dir, entre sis i onze euros més– que durant la mateixa festivitat de l’any passat.

Per acabar, els experts apunten que la tendència alcista del preu del barril de Brent encara no ha tocat sostre, ja que mentre segueixin les restriccions a les extraccions de cru pactades per l’OPEP sota el lideratge d’Aràbia Saudita el preu del combustible seguirà pujant. De fet, el govern saudita ja ha manifestat la seva satisfacció amb la pujada de preus i aposta per estabilitzar el preu del barril de Brent per sobre dels 70 dòlars.