La demanda d’autocaravanes es dispara pel covid-19

“Aquest estiu s’han disparat les reserves”, ens explica el Ramon, administratiu d’una empresa que es dedica al lloguer de caravanes. “De fet, ara mateix és difícil trobar dates lliures fins a la tardor”, ens aclareix mentre el telèfon no deixa de sonar i una pluja de correus electrònics li inunda la safata d'entrada. “És així cada dia”, sentencia.

I és que la por als contagis pel covid-19 ha fet que moltes famílies o grups d’amics hagin optat per unes vacances diferents, de proximitat i amb la llibertat i seguretat que suposa viatjar amb una autèntica casa amb rodes.

De fet, les caravanes i autocaravanes no deixen de seguir l’esperit de quedar-se a casa i mantenir certa distància física en un estiu on molts càmpings, apartaments i cases rurals no han pogut obrir o les que ho han fet han quedat saturades per la gran demanda que han tingut per als mesos de juliol i agost.

Les autocaravanes modernes tenen tot tipus de comoditats, amb prou espai per a quatre persones: lavabo i dutxa, llit de matrimoni, televisor i antena, cuina amb nevera i fins i tot espais per col·locar una taula plegable amb cadires o una estructura per portar bicicletes, esquís o planxes de surf.

La major part de clients que volen llogar una autocaravana “ho fan per a una o dues setmanes, i generalment opten per models ben equipats”, explica el Ramon. De mitjana, els preus per llogar un vehicle d’aquest tipus oscil·len entre els 1.200 i 1.500 euros per setmana en temporada alta (juliol i agost).

Un cop retornades, les autocaravanes de lloguer són sotmeses a un procés de desinfecció, neteja i tractament per garantir les màximes garanties sanitàries als següents usuaris. Però si les empreses de lloguer d’autocaravanes enguany pengen el cartell de complert, el mercat de segona mà d’aquests vehicles no ha deixat d’inflar els preus durant la fase de confinament i desescalada. Les poques unitats de segona mà a la venda actualment a Catalunya tenen preus per sobre dels 40.000 euros, quan ara fa un any es podien trobar unitats en bon estat per preus sensiblement inferiors.

L’altra opció és llogar o adquirir una furgoneta d’estil camper o camperitzada, o, el que és el mateix, modificada en el seu interior per poder allotjar-hi diversos ocupants i fer escapades. A diferència de les autocaravanes, no totes les camper arriben a oferir el mateix nivell d’extres i confort (algunes no tenen cuina, lavabo i bany o dipòsit d’aigua), però tenen un preu de compra més baix i sovint són les preferides d’aquelles famílies, parelles o grups d’amics amb un esperit més aventurer.

Entre els avantatges que presenten les autocaravanes i les furgonetes de tall camper hi ha la possibilitat de tenir un contacte més directe amb la natura i de poder passar la nit allà on volem, sempre respectant les zones habilitades.

Les autocaravanes i furgonetes camper mantindran la demanda un cop hagi acabat la pandèmia del coronavirus? Alguns experts creuen que sí, i que es consolidaran com una opció de turisme que creixerà de cara als propers anys

Encara és aviat per saber si la moda de les caravanes, autocaravanes i furgonetes és passatgera o ha arribat per consolidar-se com una opció d’oci per als 365 dies de l’any. De moment, a l’empresa del Ramon ja han comprat unes quantes autocaravanes més per respondre a la demanda creixent aquest mateix estiu i amb la vista posada als ponts de la tardor i les vacances de Nadal, quan s’espera un nou repunt de la demanda d’aquest tipus de vehicles.