2020, un any clau per a Seat

El 2019 ha sigut un any de rècords per a Seat. La marca catalana ja havia batut el seu rècord de vendes a finals del mes de novembre, amb més de 542.800 cotxes entregats a tot el món, un 10,3% més que l’any anterior, i havent batut el rècord vigent des del 2000, en què en va vendre 517.600.

Els bons resultats de Seat s’expliquen pel creixement en mercats clau com Alemanya, el Regne Unit, Àustria, Suïssa, Israel i Dinamarca, i a la contribució de la filial d’alt rendiment Cupra, amb 22.800 cotxes entregats fins al desembre i un creixement del 74% respecte al curs anterior. Convé recordar que Seat és la primera empresa per volum de producció i plantilla del país, i el seu impacte econòmic i sentimental és capital per la nostra economia.

El repte de la hibridació

De cara al 2020 Seat té el difícil repte de continuar creixent en tots els mercats on és present –el primer mercat de Seat fora d’Europa és Mèxic, on la marca té un gran potencial de creixement– i consolidar els models nous previstos el 2020.

El cotxe més important d’aquest 2020 per a Seat és la quarta generació del León. El nou León, que es presentarà oficialment el 28 de gener, estrenarà per primer cop una mecànica híbrida endollable (PHEV) que fins ara estava reservada a altres marques del grup Volkswagen. A més, el nou León comptarà amb un quadre d’instruments del tot digitalitzat i dues grans pantalles multimèdia integrades a la consola central, i tres opcions de carrosseria (compacte, familiar i CUV o crossover) per arribar al màxim nombre de compradors possible.

L’altra gran novetat de Seat per al 2020 és el nou Formentor, el CUV híbrid de Cupra que aprofita la plataforma i mecànica del Golf GTE per oferir un model ecològic i esportiu amb 245 CV de potència. Aquest model serà exclusiu per a la filial d’alt rendiment Cupra, i no està previst que Seat el comercialitzi amb el seu logo. Tant el nou León com el Formentor es fabricaran a la planta de Seat de Martorell, i asseguraran una producció elevada que hauria de consolidar la plantilla.

Un altre model important per a la marca el 2020 serà el nou Tarraco FR PHEV, o el que és el mateix, la primera versió híbrida endollable del SUV de set places de Seat. El Tarraco FR PHEV hereta l’aposta mecànica del Cupra Formentor i oferirà els mateixos 245 CV i 400 Nm de parell i una autonomia en mode totalment elèctric de més de 50 quilòmetres, la qual cosa li servirà per obtenir l’etiqueta de zero emissions de la DGT. A diferència dels nous León i Formentor, el Tarraco es continuarà fabricant a Alemanya, a la mítica planta de Wolfsburg, el cor del grup Volkswagen.

Una aposta elèctrica

Però la novetat més esperada de la gamma Seat del 2020 serà l’arribada del nou el-Born, el primer cotxe elèctric de la marca (amb el permís del Toledo elèctric que va donar servei durant els Jocs Olímpics de Barcelona 1992). El nou el-Born comparteix la plataforma MEB amb el nou Volkswagen ID.3, i oferirà un sistema de propulsió elèctric amb una potència d’uns 200 CV i una autonomia entre els 330 i els 550 quilòmetres. El nou el-Born, que es fabricarà a la moderna planta de cotxes elèctrics que Volkswagen ha instal·lat a Zwickau (Alemanya), arribarà al mercat durant la segona meitat de l’any i tindrà un preu de venda al voltant dels 30.000 euros.

Per acabar, no podem oblidar-nos de l’arribada de la nova moto elèctrica Seat e-Scooter, una moto desenvolupada amb el fabricant de motocicletes elèctriques compartides Silence aprofitant la plataforma i la mecànica de la seva moto elèctrica Silence 01.

Aquest escúter urbà i elèctric formarà part de l’univers Seat Urban Mobility, un conglomerat de la marca que inclourà solucions de mobilitat urbana com ara el patinet elèctric Seat eXS, la nova e-Scooter i en el futur la plataforma de carsharing de Seat anomenada Respiro, que també hauria d’aterrar a Barcelona al llarg del 2020.