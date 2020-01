L’aliança entre Nissan i Renault trontolla

Tot i que Nissan ja ho ha desmentit mitjançant un comunicat, ja fa temps que els rumors sobre un possible trencament de l’aliança empresarial entre Renault i Nissan sonen amb força a l’entorn de les dues companyies.

De fet, ahir va ser el prestigiós Financial Times qui va informar que la marca japonesa prepara un "pla de contingència" o full de ruta per estar llesta en cas d’una possible ruptura amb Renault. I és que les relacions entre les dues companyies estan força malmeses després de la detenció i posterior fugida de l’expresident de l’aliança Carlos Ghosn.

La principal font de tensió entre els dos fabricants és la participació elevada de Renault dins de la massa accionarial de Nissan (posseeix el 43,4% de les seves accions) i el pes indirecte del govern francès dins de les decisions de Nissan, que al seu torn també controla el 35% de Mitsubishi, el tercer membre de l’aliança francojaponesa.

I és que des del moment en què es va forjar l’aliança entre Renault i Nissan, l’any 1999, la marca nipona no ha parat de créixer fins a arribar a superar els 5,5 milions de cotxes venuts l’any passat, mentre que Renault no va arribar a les 4 milions d’unitats venudes. A més a més, la cotització borsària de Nissan no ha parat de revaloritzar-se, mentre que la de Renault segueix en caiguda lliure des de fa més d’un any.

Arribats a aquest punt, convé recordar que l’estat francès representa el 22% del seu consell de direcció, i té un pes específic més gran que no pas Nissan en les decisions de la companyia francesa. Nissan només té un 15% de la massa accionarial de Renault, però no té dret de vot en la seva direcció, cosa que frustra les ambicions japoneses. En aquest sentit, les maniobres de Renault els últims mesos, que buscava una possible fusió amb el grup italoamericà FCA (que finalment s’ha acabat fusionant amb Peugeot-Citroën, etern rival de Renault), han contribuït a generar més mala maror entre els dos fabricants.

A tot aquest enrenou cal sumar-hi les declaracions de Carlos Ghosn des del seu refugi al Líban a la capçalera brasilera O Estado de Sao Paulo, en què va afirmar: “L’aliança desapareixerà, no crec que pugui sobreviure aquesta situació”.

Tot apunta que encara caldrà esperar per veure com se solucionen les tensions internes dins de l’aliança francojaponesa, amb una Nissan que no vol fusionar-se amb Renault i que se sent molesta pel control del govern francès i una Renault que sembla en caiguda lliure i que necessita d’un gran soci industrial i tecnològic per sobreviure en un mercat que tendeix cada cop més a concentrar-se en uns pocs grans grups industrials.