Yamaha presenta un motor elèctric que es pot acoblar en qualsevol vehicle

Yamaha és un fabricant especialitzat en la fabricació de motocicletes (i, encara que sembli estrany, de pianos i altres instruments musicals) que ara vol fer el pas i convertir-se també en un proveïdor d’electromobilitat.

I és que la marca japonesa ja comercialitza un motor elèctric modular amb configuracions i potències diverses que oscil·len entre 50 i 200 kW (és a dir, entre 26 i 150 CV convencionals) pensat per alimentar diversos tipus de vehicles: patinets, bicicletes, ciclomotors, motocicletes i cotxes urbans.

Aquest motor, anomenat IPSM (Interior Permanent-Magnet Synchronou Motor) és molt petit i lleuger gràcies a l’ús de tecnologies de fosa molt avançades i es podrà personalitzar depenent de les necessitats del client.

Gràcies a aquest propulsor personalitzable i a mida seria possible convertir cotxes o motos clàssiques i amb mecàniques obsoletes i contaminants en cotxes i motos de zero emissions amb relativa facilitat (també caldria compatibilitzar la transmissió d’aquests models) o fins i tot substituir motors elèctrics espatllats per propulsors nous amb una potència configurable.

Amb aquesta iniciativa Yamaha vol diversificar la seva gamma de productes i estratègia de negoci, reconvertint la marca en un proveïdor de diverses solucions de mobilitat elèctrica.