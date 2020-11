Yamaha està treballant en una TMAX de zero emissions

La Yamaha TMAX és una de les motos de tipus escúter grans (o maxiscooter, si ho preferiu) més populars del mercat, sobretot demanada per un tipus de client jove, urbà i dinàmic que la fa servir pels seus desplaçaments quotidians, cosa que la converteix en una tipologia de vehicles ideal per ser electrificada.

Segons sembla, els primers esborranys amb els quals ha estat treballant la marca japonesa són els d’un escúter endollable impulsat per un motor elèctric que enviaria la seva potència a l’eix posterior i que un cop esgotada la capacitat de la bateria de liti faci servir un petit motor de gasolina que faria les funcions d’autonomia extensa, seguint l’exemple dels nous Opel Ampera-e i BMW i3 Rex, que vam poder provar fa un temps.

Així doncs, en tot cas la idea amb la qual estarien treballant ara mateix a Yamaha és la de fer servir un motor de gasolina que faci de generador per alimentar el motor elèctric i no pas per transmetre la potència a les rodes motrius del vehicle.

Ara bé, aquesta evolució ecològica de la TMAX no suposa en cap cas renunciar al comportament àgil i dinàmic, fins i tot esportiu, que ha caracteritzat aquest escúter de mida gran, i que li ha servit per fer-se un lloc entre els galls del mercat.