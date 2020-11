Yamaha NMAX, actualització de líder

La Yamaha NMAX és l'escúter més venut i, després de cinc anys al mercat, ara arriba la que podríem considerar la segona generació del model urbà japonès. Les reduïdes dimensions, l'agilitat, la tecnologia i l'atractiva estètica han fet de la NMAX un dels models més venuts del segment. Però Yamaha era conscient que després d'un lustre al mercat calia renovar el seu top seller perquè seguís tan competitiu al mercat com fins ara.

El model 2021 presenta una estètica molt més moderna i esportiva que l'acosta a les seves germanes XMAX. El carenat frontal ara presenta més protecció contra el vent i la pluja, a més d'oferir una nova il·luminació led als grups òptics davanters i als posteriors. En conjunt s'aprecia clarament la voluntat de la marca d'oferir uns acabats més premium, un detall que també es nota en el seu equipament.

La nova NMAX equiparà per primer cop el control de tracció TCS i també una unitat de control de comunicacions (SCCU) que permetrà vincular el telèfon amb la moto mitjançant l'aplicació My Ride de Yamaha, per veure a la pantalla TFT de la NMAX informació rellevant com ara trucades entrants, missatges o nivell de bateria del telèfon, entre altres dades.

A nivell de motor, s'ha actualitzat a Euro5, mantenint la tecnologia Blue Core i la distribució variable VVA. Ara arriba als 12,2 CV de potència i, gràcies a la funció Start&Stop i a un nou dipòsit de combustible més gran (7,1 litres), l'autonomia pot arribar fins els 300 quilòmetres. Quant a la posada a punt del model, val la pena destacar que també és nova i ofereix més agilitat i dinamisme. Aquest canvi és el que ha permès –entre altres coses– adoptar un dipòsit més gran i oferir una millor posició de conducció.

El nou model es preveu que arribi als concessionaris catalans a partir del febrer del 2021 amb tres opcions de color (blau, vermell i gris) i amb un preu base de 3.299 €.