Wayne Griffiths deixa en l'aire el futur del Cupra Tavascan

“De moment és un somni i estem lluitant per fer-lo realitat”. Així de clar respecte al futur del Cupra Tavasca es va mostrar el nou president de Seat, el britànic Wayne Griffiths, durant l’entrevista que la revista britànica Autocar li ha fet aquesta setmana.

El Tavascan és un SUV elèctric de 306 CV i un disseny espectacular que la marca va presentar al Saló de Frankfurt ara fa poc més d’un any. Aquest és un cotxe totalment elèctric de tracció integral a les quatre rodes gràcies als seus dos motors (un sobre cada eix), que proporcionen una potència total combinada de 306 CV associats a unes bateries de 77 kWh de capacitat que li permeten arribar als 450 quilòmetres d’autonomia teòrica. Aquesta potència li serveix per accelerar de 0 a 100 en només 6,5 segons, una xifra més que respectable i que el col·locarà com un dels cotxes més ràpids del mercat.

Tot i que Griffiths afirma que el projecte és vigent i que hi estan treballant, durant l’entrevista també deixa clar que ”no és un objectiu a curt termini” i que no hi vol posar cap data, ja que “Cupra i Seat tenen molts models prioritaris que es volen llençar primer”. De fet, el Tavascan –si finalment es comercialitza amb aquest nom– mai es convertiria en una realitat abans de l’any 2024, com a mínim.

Un altre dels rumors que s’han generat al voltant del Tavascan durant els últims mesos és el lloc on hipotèticament es fabricaria aquest SUV elèctric de més de 300 CV. De fet, algunes informacions aparegudes en mitjans digitals apunten que el Tavascan es podria fabricar a la Xina aprofitant un acord de col·laboració o joint venture del grup Volkswagen i JAC Motors, una possibilitat sobre la qual Griffiths no va voler fer cap comentari.

Per acabar, algunes veus de l’entorn de Seat Cupra afirmen que el Tavascan haurà d’esperar el seu torn per no convertir-se en la competència del nou Audi e-tron Sportback, un model considerat estratègic per la direcció del grup Volkswagen, que el considera prioritari per plantar cara a Tesla, fins ara líder hegemònic del segment dels cotxes elèctrics.