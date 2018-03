El Volvo XC40, escollit Cotxe de l’Any a Europa 2018

El premi al Cotxe de l’Any a Europa (European Car of the Year, en anglès) és un guardó anual que s’entrega al millor automòbil presentat durant els darrers dotze mesos. El sistema d’elecció es basa en una classificació per punts atorgat per un jurat format per més de 50 periodistes de vint-i-dos països europeus.

Aquesta és la cinquanta-quatrena edició d’aquest guardó, en vigor des de l’any 1964. Val a dir que aquesta era una edició especial per la indústria catalana, ja que per primer cop en més de mig segle d’història un cotxe fabricat a Catalunya, el Seat Ibiza, havia arribat a la fase final, on havia de veure’s les cares amb sis rivals molt més cars i potents com són els Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW Sèrie 5, Citroën C3 Aircross, Kia Stinger o Volvo XC40.

Finalment el guanyador del guardó ha estat el Volvo XC40, gràcies als 325 punts obtinguts pels vots del jurat. En segona posició ha quedat el Seat Ibiza, que ha sorprès a tothom amb una puntuació de 242 punts, i el BMW Sèrie 5 tanca el podi amb 226 punts.

Puntuació final Volvo XC40 325 punts Seat Ibiza 242 punts BMW Sèrie 5 226 punts Kia Stinger 204 punts Citroën C3 Aircross 171 punts Audi A8 169 punts Alfa Romeo Stelvio 163 punts

El jurat ha premiat l’aposta tecnològica i ecològica del nou XC40, que en breu rebrà una plataforma totalment elèctrica i que esdevé el totcamí més segur del seu segment gràcies a la càrrega tecnològica i l’estructura reforçada que utilitza.

A més, aquest és el primer cop que un cotxe de la marca sueca guanya aquest premi, després de que el seu germà gran, l’XC90, acabes en segona posició a les votacions de 2016 i que el V40 i el 760 ho fessin en tercera posició els anys 2013 i 1983, respectivament.