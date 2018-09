Volvo V60 Cross Country: qui vol un SUV?

La recepta no és nova, però encara és igual d’efectiva: una berlina de tall familiar, amb un sistema de tracció integral de sèrie, amb una altura lliure augmentada en 7’5 centímetres i proteccions de plàstic als baixos i passos de roda.

El nou V60 Cross Country és la variant aventurera del V60, amb el que comparteix plataforma, tecnologia i motoritzacions. De fet només es diferencia del model de sèrie amb una major alçada lliure i les proteccions de plàstic, que el converteixen en un vehicle apte per circular fora de l’asfalt.

Evidentment el nou V60 Cross Country no és un 4x4 de la vella escola, ja que no disposa de reductora ni bloqueig de diferencial, però les seves aptituds fora de l’asfalt no s’allunyen gens de les d’un totcamí de preu similar(XC60 inclòs).

Els clients podran escollir entre un motor gasolina T5 de 250 CV o un dièsel D4 de 190 CV, que en els dos clasos recorren a blocs de quatre cilindres amb turbo. De cara a un futur no massa llunyà Volvo també incorporarà variants híbrides endollables amb potències al voltant dels 300 CV.

Tot i que encara no sabem el seu preu final, aquest serà superior als 43.000 euros que Volvo demana per les variants bàsiques del V60 amb carrosseria familiar, i probablement el preu final dels V60 Cross Country oscil·larà al voltant dels 50.000 euros.