Volt: un dron per recarregar els cotxes elèctrics

Un dels problemes dels cotxes elèctrics actualment és l’escassa disponibilitat de punts ràpids de recàrrega a la major part d’indrets del planeta. Per això la idea d’un estudiant d’enginyeria industrial coreà ha estat una de les sorpreses més agradables i fresques del Saló de Ginebra que obria avui les portes.

El Volt és un dron que incorpora una bateria d’ions de liti que permet transferir energia elèctrica a un cotxe o moto un cop identificat el vehicle que sol·licita energia gràcies a una càmera de vídeo que busca i identifica el cotxe o moto que demana electricitat.

El dron incorpora un cable a la seva estructura, i un cop aterrat el client pot endollar manualment l’aparell al seu vehicle per realitzar la recàrrega energètica que, això sí, no podrà ser total, ja que les bateries del dron són de tan sols 3 kWh. Per tant aquesta idea és ideal per sortir d’un moment complicat, però no vol substituir els punts de recàrrega tradicionals.

Aquest dron té una capacitat limitada, i no podrà carregar totalment un vehicle elèctric, però sí donar-li més rang d'autonomia

Els usuaris i el dron es comuniquen mitjançant una aplicació de telèfon o tauleta que permet cridar el dron i traspassar-li les informacions més rellevants: on es troba el cotxe que sol·licita electricitat, quanta energia necessita i quina classe de vehicle és. Un cop recarregada la bateria del nostre vehicle, el client efectua el pagament del servei mitjançant la mateixa aplicació.