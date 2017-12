Volkswagen comet un nou frau d’emissions

La KBA (acrònim del mot Kraftfahrt-Bundesamt, autoritat alemanya del transport) ha emès un informe on destapa un nou cas de manipulació amb les xifres d’emissions contaminants d’un vehicle Volkswagen, que en aquest cas afecta al motor TDI 3.0 V6 que utilitza el Touareg, el SUV més gran de la gamma dels de Wolfsburg.

En aquest cas el frau afecta a unes 57.600 unitats que utilitzen aquest motor, 25.000 de les quals circulen a la mateixa Alemanya. El mecanisme fraudulent, força similar al descobert el 2015 per les autoritats nord-americanes, s’activa quan el cotxe detecta que està en una prova de banc d’emissions i consums, que es fan amb el vehicle aixecat i sense que les rodes tinguin contacte amb el terra, limitant les emissions de gasos i partícules contaminants per passar, sense problemes, els controls mediambientals comunitaris.

El sistema es desactiva quan el cotxe detecta que està circulant per carretera, alliberant les partícules i gasos contaminants que no el permetrien una homologació per circular per vies públiques a cap país de la Unió Europea. Però aquest no és l’únic mecanisme trampós descobert per la KBA, ja que el Touareg també té un sistema de catalitzador i recirculació de gasos que l’ordinador del cotxe anul·la a voluntat restingint l’entrada d’AdBlue, un líquid que utilitzen els dièsel de darrera generació per evitar la sortida d’òxid de nitrogen pel tub d’escapament.

Volkswagen va seguir comercialitzant cotxes fraudulents fins i tot després de l'eslat del 'dieselgate'

Segons apunten els mitjans de comunicació alemanys, Volkswagen ja ha començat els tràmits per posar-se en contacte amb els propietaris dels cotxes afectats per buscar alguna solució, però tot sembla apuntar que aquest no serà el darrer cas aïllat, ja que diversos models d’Audi i Porsche segueixen utilitzant el mateix motor TDI 3.0 que equipa el Touareg, i l’escàndol podria fer-se encara més gran, ja que el grup alemany ha seguit manipulant dades d’emissions fins i tot després de l’esclat del ‘dieselgate’ tot i les multes milionàries –i alguna condemna a la presó- que ha generat la pitjor crisi de la història dels de la Baixa Saxònia.