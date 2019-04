Volkswagen prepara un Tiguan R amb més de 300 CV

El Volkswagen Tiguan R-Line és un autèntic ‘hit’ en vendes. La versió estèticament esportiva del popular SUV dels de la Baixa Saxònia ha sabut conquerir un públic transversal i intergeneracional que veu en l’acabat R-Line el millor acabat estètic del Tiguan.

Però ben aviat les versions R-Line es veuran superades per la primera versió esportiva amb el distintiu R del Tiguan, que utilitzarà un motor 2.0 TSI de quatre cilindres que ja fan servir els Golf R o el Cupra Ateca.

Precisament el Tiguan R compartirà molts elements tecnològics, mecànics i estructurals amb el Cupra Ateca, el primer model de la Cupra independent que vam poder provar ara fa uns mesos. I coneixent la política empresarial del grup Volkswagen ja podem afirmar que superarà els 300 CV de potència del model de Cupra. Així, el nou Tiguan R presentarà una potència final compresa entre els 310 i els 350 CV associats a un canvi DSG i un sistema de tracció integral 4Motion.

Estèticament, el primer Tiguan R millorarà la presència dels actuals R-Line gràcies a unes llandes específiques de 18 o 19 polzades i un difusor posterior específic amb quatre cues o sortides del tub d’escapament amb embellidors d’alumini.

Tot i que ha estat preparant-lo des de l’any 2016, Volkswagen encara no ha anunciat la data de presentació definitiva del Tiguan R, per bé que ja s’especula amb dates no gaire llunyanes en el temps. Pel que fa al preu final, el Tiguan R superarà els 44.900 euros que costa el Cupra Ateca, i de fet les versions més bàsiques costaran més de 50.000 euros, mentre que les versions més ben equipades s’enfilaran amb facilitat fins als 60.000 euros.