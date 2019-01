Volkswagen presenta un punt de càrrega portàtil de vehicles elèctrics

Volkswagen ha presentat un innovador sistema de càrrega de vehicles elèctrics, en un intent de donar resposta al repte de la mobilitat elèctrica i de zero emissions. El projecte de Volkswagen, anomenat Volkswagen Mobile Charging Station, consisteix en instal·lar diversos punts de càrrega portàtils que no necessiten estar connectats a la xarxa elèctrica amb capacitat per carregar vehicles amb una potència màxima de 100 kWh. A tall d’exemple, un e-Golf trigaria només 17 minuts en carregar el 80% de les seves bateries en aquests punts.

Però els carregadors portàtils dissenyats per Volkswagen no es poden reutilitzar un cop descarregats d’energia, cosa que obliga a associar aquests punts de càrrega mòbils a estacions solars o eòliques independents de la xarxa que ofereixin energia 100% verda o fins i tot actuar de transformadors capaços d’oferir punts de càrrega ràpida (100 kWh) tot i estar connectats a una xarxa elèctrica de corrent altern (30 kWh).

Aquestes bateries portàtils, similars a les que fem servir per carregar ‘smartphones’ i tauletes en zones sense xarxa elèctrica, tenen una capacitat màxima d’emmagatzematge de 360 kWh, prou energia –segons Volkswagen– per carregar 15 vehicles elèctrics i amb capacitat per endollar quatre cotxes simultàniament, amb dos endolls AC i dos més de DC. En el cas que l’estació de càrrega es quedés sense capacitat, s'hauria de substituir per una de nova.

El nou invent de Volkswagen està especialment pensat per a aquells usuaris urbans que aparquen al carrer o en pàrquings sense connexió elèctrica o amb connexió elèctrica de corrent altern, així com per instal·lar punts en espais rurals aprofitant la potencialitat de les energies renovables.

Volkswagen començarà a instal·lar les primeres Volkswagen Mobile Charging Stations a Wolfsburg (la ciutat on té la seu la companyia alemanya) aquest mateix 2019, en el marc d’un projecte experimental que vol avaluar el possible impacte d’aquestes estacions sobre la mobilitat elèctrica i de zero emissions.