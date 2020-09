Volkswagen estudia la venda de Bugatti

Bugatti podria deixar el conglomerat del grup Volkswagen d'aquí pocs dies si s'acaba fent oficial el principi d’acord de venda accionarial amb el multimilionari croat Mate Rimac, propietari de la marca especialitzada de cotxes elèctrics Rimac Automobili. Aquesta maniobra faria que Bugatti sortís del conglomerat Volkswagen, però es mantindria com un satèl·lit del grup VAG, ja que Rimac també està controlada parcialment per una altra marca del grup alemany com és Porsche.

I és que el grup Volkswagen necessita una injecció de capital urgent per poder afrontar amb certa tranquil·litat el nou escenari generat per la pandèmia del coronavirus i les fortes caigudes d’ingressos que suposa la davallada general de vendes de cotxes nous al Vell Continent, i per la necessitat d’amortitzar les fortes inversions en recerca i desenvolupament de la nova plataforma MEB –orientada als cotxes elèctrics del grup– i les inversions i investigacions en el segment del cotxe autònom.

De fet, Bugatti mai ha acabat de ser una marca rendible per al grup Volkswagen: aposta personal del desaparegut Ferdinand Piech, Bugatti mai s’ha convertit en un rival real de Ferrari o McLaren, i tampoc s’ha acabat d’integrar del tot amb Bentley i Lamborghini, les altres marques esportives i de luxe del grup, que sí que han tingut un bon funcionament comercial i que a diferència de Bugatti han generat importants beneficis sobre les inversions realitzades.

Bugatti no ha generat els ingressos ni el retorn sobre les inversions que Volkswagen esperava; de fet, ha estat un forat on els alemanys han perdut diners

Segons apunta la revista britànica Car Magazine, les negociacions entre Volkswagen i Rimac per al control de Bugatti ja fa temps que van començar, i estarien en un punt molt avançat. L’acord podria incloure altres variables, com un augment de la participació accionarial de Porsche en el grup Rimac (els alemanys passarien de controlar un 15% a un 49% de les accions de Rimac) a canvi de la titularitat de Bugatti, que d’alguna manera continuaria com un satèl·lit del grup Volkswagen mitjançant el control indirecte de Porsche sobre Rimac.

A Rimac, per la seva banda, li pot interessar la possibilitat de sumar una marca de prestigi com Bugatti a la seva cartera, i convertir la mítica marca alsaciana en un fabricant de cotxes elèctrics de luxe capaç de competir amb qualsevol fabricant (és a dir, amb Tesla i el seu flamant Roadster) gràcies a la tecnologia i la plataforma utilitzada pel Rimac C_Two, un cotxe elèctric de 1.940 CV que vol convertir-se en el cotxe més ràpid del món.

Tant si al final l'operació de venda de Bugatti acaba fructificant com si no, aquesta notícia obre la porta a la possible venda de marques per part del grup Volkswagen, una possibilitat que abans de l'esclat de la pandèmia semblava molt poc probable i que mostra les necessitats financeres en l'equilibri dels comptes dels de Wolfsburg.