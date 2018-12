Volkswagen prepara un bugui elèctric

L’escarabat o Beetle original va ser la base sobre la qual milers d’entusiastes i preparadors van començar a fabricar buguis (de l’anglès ‘buggy’, diminutiu del mot ‘bug’ que significa animaló o bestiola) pensats per circular sobre la sorra de la platja o del desert i per gaudir d’una conducció més o menys esportiva.

Volkswagen està treballant en una evolució del seu futur Beetle elèctric, un vehicle que utilitzarà la nova plataforma elèctrica MEB del grup alemany, que serà descapotable (amb un arc o gàbia per protegir els ocupants en cas de tombar pensat per fer-se un lloc en les destinacions turístiques de platja, rivalitzant amb el Mehari elèctric que tan popular és ja a Formentera o Eivissa.

Aquesta vocació estival ens permet saber que el futur bugui elèctric de Volkswagen no té vocació real de convertir-se en el primer cotxe o en el cotxe d'ús habitual i diari dels seus compradors, si no de ser un cotxe divertit i desenfadat, pensat per gaudir-lo a cel obert durant les vacances d'estiu.

El futur bugui elèctric ha de ser una de les sorpreses del Saló de Ginebra de 2019, i seguirà el camí marcat pel prototip ‘Buggy Up Concept’ que els de la Baixa Saxònia van presentar l’any 2011 i que ningú es va acabar de creure seriosament que arribaria a ser mai un vehicle de producció en el futur.