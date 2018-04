Volkswagen desenvoluparà els motors de gas natural a Catalunya

Els cotxes de gas natural comprimit (GNC o TGI) són l’aposta ecològica del grup Volkswagen en el camp dels cotxes de baixes emissions i mobilitat sostenible. El GNC és el mateix gas natural que utilitzem a la cuina o a la caldera de casa, amb un 90% de gas metà comprimit a 200 bars de pressió, per optimitzar-lo en l'ús per a automòbils.

El GNC és l’aposta de transició ecològica del grup Volkswagen, ja que suposa un estadi fins la popularització dels cotxes totalment elèctrics. Val a dir que la major part de països europeus i els principals fabricants del Vell Continent no han desenvolupat aquest combustible si no el GLP o gas liquat de petroli, més econòmic que el GNC.

El gas natural comprimit que Seat desenvoluparà pel grup Volkswagen -convertint-se en el principal fabricant del món en desenvolupar aquesta tecnologia- té un preu lleugerament més alt que els de GLP (0,9 euros/litre enfront els 0,6 del GLP), però té més autonomia que els cotxes de gasolina o GLP, ja que amb 20 euros de GNC es poden fer més de 500 quilòmetres per autopista o autovia a velocitats legals. Pel que fa a les emissions, els motors de GNC redueixen un 85% les emissions de NOx respecte a un motor dièsel, però és lleugerament més contaminant que un de GLP.

Un regal enverinat?

El fet de confiar a Seat el desenvolupament d’aquesta tecnologia ha estat interpretat per alguns analistes com un regal enverinat: Volkswagen és l’única marca que desenvolupa aquest sistema de propulsió i per tant la xarxa de recàrrega i distribució d’aquest combustible és molt menys extensa que la de GLP, molt popular a països com Itàlia.

Seat, en canvi, es pren l’encàrrec de Volkswagen com un repte de futur i una mostra més de la confiança que la nova cúpula del gegant alemany mostra amb la seva filial catalana. De fet el president de Seat, l’italià Luca de Meo, es va mostrar molt optimista amb l’encàrrec que desenvoluparà el Centre Tècnic de Seat a Martorell i que podria suposar més recursos materials i humans pels del Baix Llobregat.

El gas natural té un gran potencial de negoci tant per la indústria de l'automòbil com per la mateixa indústria del gas Luca de Meo - President de Seat

Conscients de la importància d’una xarxa de recàrrega eficient Seat ha tancat un seguit d’acords amb Gas Natural Fenosa per millorar la xarxa de distribució d’aquest combustible. L’acord preveu que l’any 2020 s’obrin més de 300 nous assortidors d'aquest combustible arreu de l’estat espanyol.

La missió de Seat serà estudiar com es pot aplicar aquest combustible als diferents motors de combustió existents i els futurs propulsors de tres o quatre cilindres del grup que es troben en fase desenvolupament i prova.