Volkswagen deixa de fabricar l’e-Golf

Poc ens ho podíem pensar quan el vam provar ara fa gairebé tres anys, però aquesta setmana s'ha acabat la producció de l’e-Golf, la versió elèctrica amb 136 CV i uns 230 quilòmetres d’autonomia del popular Volkswagen Golf.

L’e-Golf es va començar a fabricar l’any 2014 a les històriques instal·lacions de Wolfsburg, seu central del grup Volkswagen, fent servir unes bateries de 25 kWh que aleshores permetien una autonomia d’uns 100 quilòmetres. A partir del 2017 l’e-Golf es va començar a fabricar a Dresden, on es va actualitzar fins a arribar a la versió de 136 CV de potència i bateries de 35,8 kWh de capacitat que permetien arribar a una autonomia teòrica de 300 quilòmetres (entre 230 i 250 quilòmetres en condicions reals).

Tot i ser un cotxe car (el preu base era d’uns 38.000 euros), Volkswagen en va fabricar més de 145.000 unitats a Wolfsburg i a Dresden, però la cúpula del grup ha decidit aturar ara la producció de la versió elèctrica del Golf tot just quan es comença a disparar el mercat de vehicles elèctrics de zero emissions al Vell Continent.

El motiu que explica aquesta decisió és que Volkswagen vol jugar fort amb el seu ID.3, la seva gran aposta en el segment elèctric i que estrena la moderna plataforma elèctrica MEB del grup VAG, que també faran servir els Cupra Born i el-Born. Precisament aquest 2021 Volkswagen té pensat llançar la versió d’accés del seu ID.3, que s'hauria de situar per sota dels 30.000 euros i que vol ocupar l’espai que fins ara tenia l’e-Golf.

A més, el fet de fabricar l’e-Golf a Dresden suposava una dificultat afegida en l’escala de costos i producció dels nous cotxes elèctrics del grup, que de moment se centralitzen a la planta de Zwickau, connectada mitjançant una xarxa de ferrocarril amb els centres de Brunswick, on el grup Volkswagen té la fàbrica de bateries, i la planta polonesa de Breslau, on Volkswagen fabrica els mòduls per allotjar-hi les cel·les de liti.

L’estratègia de Volkswagen continua apostant per Alemanya, perquè també està adaptant les instal·lacions d’Emden i Hannover per fabricar-hi cotxes elèctrics, mentre que la fàbrica de Dresden, anomenada Gläserne Manufaktur (Fàbrica Transparent), s’especialitzarà en la recerca de noves tecnologies i la producció de cotxes elèctrics de luxe o d'alt valor afegit.