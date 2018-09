Volkswagen Touareg, de la Costa Brava a la conquesta del món

La tercera generació del Touareg ja és una realitat. Els de la Baixa Saxònia, que han presentat el nou totcamí a la Costa Brava, aposten per la potència i la tecnjologia per intentar l’assalt dels SUV grans i de luxe, un segment que no para de créixer i on les marques obtenen marges generosos.

El nou Touareg és més car -tindrà un preu base de 64.725 euros però les versions més equipades oscil·laran els 90.000 o 100.000 euros-, més gran (4’8 metres de llarg, gairebé 2 d’ample i 1’7 d’alt) i lleuger (uns 100 quilos menys) que la generació anterior.

Aquest nou SUV ofereix d’entrada quatre motors dièsel i gasolina de sis o vuit cilindres en V amb potències compreses entre els 231 i els 421 cavalls, associats a un esquema de tracció integral 4Motion i canvi automàtic TipTronic de 8 relacions, amb un enfocament poc encaminat a viure grans avnetrues fora de l’asfalt: els dirigents de Volkswagen asseguren que menys del 10% dels clients del Touareg volen utilitzar-lo amb intensitat fora de l’asfalt, i per això aquest totcamí no disposa de reductora ni bloqueig de diferencial.

De fet Volkswagen aposta per un totcamí amb la comoditat i prestacions d’una gran berlina, i una aposta tecnològica que inclou un ‘Digital Cockpit’ amb pantalla de 12 polzades i una pantalla tàctil central TCT de 15 polzades amb un navegador d’alta qualitat, que a més a més pot ser accionat remotament mitjançant els gestos de les mans.

El nou Touareg disposa de tres nivells d’acabats anomenats ‘Pure’, ‘Premium’ i ‘R-Line’, que inclouen detalls en funció de l’acabat com ara les llandes de 20 polzades, sostre panoràmic o un nou sistema Head-up Display.

Volkswagen encara no ha confirmat cap versió híbrida o elèctrica del Touareg, ni cap possible variant prestacional R de cara a un futur no massa llunyà.