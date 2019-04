Volkswagen Tarok: una camioneta basada en el Golf

Ara fa uns mesos Volkswagen va mostrar un prototip de camioneta compacta pensada per al mercat brasiler al Saló de São Paulo, però ara la marca alemanya ha anat més enllà i ha tornat a mostrar la seva camioneta al Saló de Nova York amb noves especificacions mecàniques i estructurals que fan pensar que el Tarok serà finalment un cotxe de producció i que fins i tot podria arribar a Europa.

El Tarok seria el germà petit de l’actual Amarok, i utilitzaria la plataforma MQB del grup Volkswagen que ja utilitzen els actuals Golf, León, Tiguan o Ateca, entre d'altres, per donar forma a una ‘pickup’ amb doble cabina i una bona capacitat de càrrega.

El disseny del Tarok és molt similar al dels actuals SUV de la marca com el T-Roc o el Tiguan, i de fet la seva estètica denota certa vocació urbana o d’oci més que no pas per un ús agrícola o industrial.

Els interiors del Tarok també mantenen l’equilibri entre disseny i innovació, i disposen d’un quadre d’instruments totalment digital, una pantalla tàctil de 9,2 polzades i diverses funcionalitats i aplicacions tecnològiques.

La unitat que Volkswagen ha presentat a Nova York utilitza un motor gasolina 1.4 TSI de 150 CV associat a un sistema de tracció integral 4Motion, tot i que si finalment s’acaba fabricant podria incorporar versions amb motors dièsel i amb plataforma de tracció davantera.