Volkswagen Nivus, el brasiler que vol fer el salt a Europa

Cada any molts futbolistes brasilers abandonen el seu país per provar fortuna a Europa. Aquest símil futbolístic ens serveix per explicar els plans del Volkswagen Nivus, el SUV cupè basat en la plataforma MQB A0 que utilitzen els actuals Polo i T-Cross (a banda dels Seat Ibiza i Arona) i que voldrà conquerir el mercat sud-americà.

El del Brasil és un mercat força específic, amb models exclusius que sovint no s’acaben d’avenir al gust europeu. De fet, marques com Fiat o la mateixa Volkswagen fa molts anys que hi fabriquen models pensats per al mercat llatinoamericà i que ben poques vegades fan el salt al Vell Continent, tot i que en principi aquest no hauria de ser el cas del Nivus.

El nou Volkswagen Nivus hauria d’arribar a Europa l’any vinent (2021) i si tot va bé es fabricarà a les instal·lacions que la marca té a Landaben (Navarra), on ja es fabriquen el Polo i el T-Cross, models amb els quals comparteix plataforma, mecànica i electrònica, cosa que permet que amb una inversió relativament petita Volkswagen pugui fer operar un altre SUV en el seu extens catàleg.

El Nivus (potser a Europa s’acaba dient d’una manera diferent) és un SUV cupè o CUV de tall juvenil i esportiu, amb una fisonomia que recorda la de l’Audi Q3 Sportback, model en què sembla estar inspirat. Amb 4,27 metres de llarg, 1,76 d’ample i 1,49 d’alt, aquest nou totcamí cupè és lleugerament més gran que la major part dels seus competidors en el segment (com el Ford Puma o el Nissan Juke) i oferix un maleter amb 415 litres de capacitat.

Estèticament, el Nivus destaca per les llandes de 17 polzades, els passos de roda de plàstic, els detalls cromats de la calandra i el para-xocs inferior i pels seus fars led. A l'interior ressalta una gran pantalla tàctil central de deu polzades, el quadre d’instruments totalment digital i el sistema d’infoentreteniment Volkswagen Play, compatible amb Android Auto i Apple Car Play, amb 10 Gb de capacitat, punt wifi i control de veu capaç de respondre a més de 12.000 preguntes.

Per acabar, Volkswagen només ha anunciat un motor de gasolina turbo de tres cilindres que arriba als 128 CV de potència associat a un canvi automàtic DSG de sis relacions, i encara és una incògnita saber quines mecàniques oferirà el Nivus (o com s’anomeni finalment a Europa) a partir de l’any vinent, però no haurien de diferir gaire de l’oferta mecànica actual del Polo i del T-Cross.