El Volkswagen ID.3 ja és un èxit

Encara no sabem del tot com serà ni quines prestacions oferirà, però més de 10.000 persones dels cinc continents ja han fet una reserva per adquirir el primer cotxe totalment elèctric de la marca alemanya, que per primer cop utilitza la nova plataforma modular MEB i prescindeix de versions amb motor de combustió dièsel o gasolina.

La reserva del nou ID.3 s’ha de fer amb una paga i senyal de 1.000 euros de manera telemàtica, i l’allau de reservistes ha sorprès fins i tot el seu fabricant, que esperava arribar a les reserves dels primers 30.000 ID.3 que fabricarà aquest 2019 en un termini de dos o tres mesos i veu com ha arribat a un terç del seu objectiu en només 24 hores.

El Volkswagen ID.3 és un vehicle compacte, amb unes dimensions similars a les del Golf, i que apunta sense amagar-se al Tesla Model 3, un sedan una mica més gran que el cotxe de Wolfsburg però que competirà pel mateix públic objectiu. I és que el Volkswagen ID.3 tindrà un preu base una mica inferior als 30.000 euros i les versions més equipades, potents i amb més autonomia poden arribar a superar els 40.000 euros, una xifra que malgrat tot segueix resultant més econòmica que el Model 3.

El nou ID.3 tindrà diverses opcions de configuració mecànica amb possibilitat d’escollir entre diferents bateries i potències de motor que faran que la seva autonomia oscil·li entre els 330 i els 550 quilòmetres, segons apunten des de la mateixa companyia.

A més a més, el nou ID.3 oferirà quatre colors de carrosseria, llandes exclusives, un sistema d’infoentreteniment de darrera generació amb control per veu i navegador, connectivitat compatible amb el 5G i un sistema d’enllumenat exclusiu anomenat 'IQ Light'.

Els primers propietaris de l'ID.3 podran recarregar de franc el seu cotxe en els punts de càrrega indicats pel fabricant

A banda de les prestacions elèctriques, els primers clients tindran la possibilitat de recarregar gratuïtament el vehicle a la xarxa de punts de càrrega elèctrica de Volkswagen indicats per l’aplicació We Charge o bé utilitzant qualsevol assortidor de càrrega ràpida de la xarxa europea IONITY.

I és que Volkswagen ha té posades moltes esperances en el seu ID.3, ja que com afirma la directora de la marca a Espanya, Laura Ros, “l’ID.3 és el cotxe més important de la història de Volkswagen després del Beetle i el Golf”. Les expectatives no poden ser més elevades, i els de la Baixa Saxònia estan molt segurs de les capacitats del seu nou elèctric. Només el temps dirà si tenen la raó.