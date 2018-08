Volkswagen Grand Califòrnia, una caravana autosuficient

Lavabo de 84x80 centímetres amb dutxa, dipòsit d’aigua de 110 litres, dos llits i cuina amb pica, dos focs i una nevera en un espai de només sis metres de llarg. Així és la nova Volkswagen Grand Califòrnia, que la marca alemanya presentarà al Saló de la Caravana de Düsseldorf que comença d'aquí a poc més de deu dies.

La Grand Califòrnia utilitza la plataforma de la Crafter, la popular furgoneta de Volkswagen, per crear un ‘motorhome’ que aspira a convertir-se en la nova referència del segment. Aquesta caravana incorpora diversos elements de confort com ara sistema d’altaveus regulable des del nostre 'smartphone' mitjançant Bluetooth, il·luminació automàtica del lavabo, una taula de menjador per a quatre persones, mosquiteres a les portes i finestres enfosquides.

Els clients que ho desitgin també podran equipar la caravana amb diversos extres molt interessants com ara un 'router' amb servei wifi, un llit addicional per infants i sostre panoràmic, taula i cadires de pícnic que es poden integrar a la part posterior de la carrosseria, un receptor de TV via satèl·lit amb antena exterior i un sistema de portaequipatges ideal per encabir-hi bicicletes.

Però el punt més fort de la nova Grand Califòrnia és un sistema de plaques solars que serveixen per subministrar l’energia necessària a aquest ‘motorhome’ en les activitats quotidianes. Si viatgem a llocs on el sol no és capaç de subministrar prou energia solar, la Grand Califòrnia disposa també d’un generador dièsel que permetrà mantenir en funcionament tots els aparells electrònics del vehicle fins i tot en espais aïllats sense connexió elèctrica.

Mecànicament hi haurà versions de tracció davantera o integral 4Motion, un motor 2.0 TDI de quatre cilindres en línia amb potències de 140 o 177 CV associat a un canvi automàtic de doble embragatge DSG i diverses ajudes a la conducció (Front Assist, Lane Assist, control adaptatiu de la velocitat, assistent d’aparcament i càmera de visió posterior, entre d'altres).

Encara no sabem el preu final de la nova caravana alemanya, tot i que Volkswagen ha anunciat que començarà a comercialitzar-la a inicis del 2019.