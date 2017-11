Volkswagen i Google desenvolupen un sistema d’intel·ligència artificial pels cotxes autònoms

L’objectiu és clar: un cotxe ha de ser capaç de prendre decisions autònomes en condicions de conducció reals que optimitzen les ordres ja programades (i que no sempre resulten les opcions més intel·ligents). Com, per exemple, ser capaç de decidir què fer si circula per una carretera de muntanya i apareix un ciclista envaint el carril contrari a gran velocitat.

La computació quàntica és un camp de la física i la matemàtica que ha de permetre que els processadors esdevinguin molt més potents i capaços d’avaluar situacions molt diferents, que haurien de poder possibilitar que els cotxes autònoms prenguessin decisions per si mateixos en comptes d’aplicar els algoritmes programats, com fan tots els sistemes desenvolupats fins ara.

A més, l’aliança de Google i Volkswagen inclou altres objectius, com ara el desenvolupament de bateries elèctriques d’alt rendiment i autonomia extensa, sistemes capaços de detectar la ruta més ràpida per unir dos punts o identificar places d’aparcament disponible a les grans ciutats.