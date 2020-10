Volkswagen Golf GTI Clubsport, 300 CV per als amants de les emocions fortes

Tot i que Volkswagen ja havia presentat el Golf GTI de vuitena generació, els de la Baixa Saxònia han decidit anar més enllà i mantenir la versió GTI Clubsport, una variant que van fer servir per primer cop l’any 2016 coincidint amb el 40è aniversari del Golf GTI. El que en principi havia de ser una versió especial commemorativa, ha tingut continuïtat en aquesta nova generació, cosa que, en principi, podria ser una mala notícia per al Cupra León.

El Golf GTI Clubsport és la versió més radical i extrema del Golf GTI de vuitena generació, que ara arriba fins als 300 CV de potència, una xifra fins ara reservada a les versions més potents anomenades Golf R, i que encara no s’han presentat en aquesta nova generació. Veient com les gasten a Volkswagen amb aquest nou Golf GTI Clubsport, és de suposar que el futur Golf R superarà de llarg els 300 CV d’aquest GTI vitaminat.

A primer cop d’ull costa diferenciar aquest Golf GTI Clubsport d’un Golf GTI convencional, ja que tan sols les entrades d’aire inferiors davanteres –en substitució de les òptiques antiboira del GTI convencional– i les llandes específiques es diferencien amb claredat d’un GTI estàndard. Això sí, els adhesius de tipus racing i els espòilers davanters i taloneres laterals (que en milloren l’aerodinàmica) denoten la seva naturalesa radical.

La recepta mecànica del nou Golf GTI Clubsport és senzilla: motor gasolina turbo de quatre cilindres que arriba als 300 CV i 400 Nm de parell (molt més que els 245 CV que ofereix el Golf GTI estàndard) i una mica per sota del Golf GTI Clubsport S d’edició limitada de la generació anterior, que arribava als 310 CV. Possiblement, Volkswagen també comercialitzarà una versió limitada Clubsport S d’aquesta nova generació, veient com repeteix l’estratègia comercial del Golf de la generació anterior.

El Golf GTI Clubsport segueix utilitzant un esquema de tracció davantera i un canvi automàtic DSG de set relacions, té una carrosseria rebaixada en 10 mil·límetres respecte d'un GTI convencional i estrena un nou bloqueig de diferencial electromecànic VAQ que, associat a una nova suspensió adaptativa DCC i juntament amb el control d’estabilitat o ESC, permet regular l’altura del vehicle, la rigidesa de les suspensions i la resposta i duresa de la direcció.

Un cotxe tan ràpid com aquest necessita un sistema de frenada reforçat, per això el Golf GTI Clubsport fa servir de sèrie uns frens perforats i pinces de color vermell i dos pistons, llandes de 19 polzades i neumàtics Michelin Pilot Sport Cup 2 amb perfil 235/35 R19.

A Volkswagen saben que aquest és un cotxe per a iniciats i apassionats, i fins i tot han programat un perfil de conducció específic per conduir a Nürburgring, la catedral dels apassionats del motor europeus. La marca alemanya encara no ha confirmat el preu definitiu d'aquesta versió radical del Golf GTI, tot i que presumiblement superarà els 38.000 euros que Volskwagen demanava pel Clubsport de la generació anterior.