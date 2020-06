Volkswagen presenta el nou Arteon: híbrid i més esportiu

Cada cop queda menys espai en el mercat per als cotxes passionals i un punt absurds com l'Arteon. Aquesta berlina cupè de caràcter esportiu i elegant ja ens va robar el cor ara fa dos anys quan la vam poder provar. Dèiem aleshores que l'Arteon era el model més bonic de l'actual Volkswagen, i val a dir que el restyling ha intensificat aquest aspecte.

Ara bé, en aquella prova ja vam deixar clar que el terreny predilecte de l'Arteon eren les autopistes i que, tot i el seu disseny, aquest era un cotxe enfocat a la comoditat i al confort de marxa. De fet a Wolfsburg conceben aquest model com un gran turisme o GT, més que no pas com un esportiu, tot i que ja n'han anunciat versions R o esportives que arribaran als 320 CV de potència gràcies a un motor 2.0 TSI de quatre cilindres i un sistema de tracció integral 4Motion amb gestió selectiva del parell anomenat R Performance Torque Vectoring i que permet gestionar i enviar més o menys parell entre les quatre rodes en funció de les necessitats específiques del cotxe en cada moment.

Però les dues grans novetats d'aquest restyling de l'Arteon són l'aparició d'una carrosseria familiar o shooting brake i una nova mecànica híbrida endollable anomenada Arteon eHybrid. Anem a pams: la carrosseria shooting brake és una aposta específica de la marca de la Baixa Saxònia pel mercat europeu, on els cotxes de caràcter familiar tenen més bona acollida que els turismes sedan de tres volums, i el treball de disseny de la carrosseria familiar o shooting brake (el seu nom oficial serà Arteon Variant, seguint la nomenclatura de les versions familiars de Volkswagen utilitzada en altres models com el Golf o el Passat) és més que notable.

L'altre cavall de batalla d'aquest redissenyat Arteon és l'aparició de la versió híbrida endollable o plug-in Arteon eHybrid disponible en les dues carrosseries (sedan i familiar) i que oferirà una potència total combinada de 218 CV amb una autonomia totalment elèctrica d'uns 50 quilòmetres.

Les novetats del nou Arteon no s'acaben aquí, ja que Volkswagen també hi introdueix novetats mecàniques en els motors gasolina TSI amb un nou procés de combustió que els fa un 10% més eficients i menys contaminants i també estrena un nou catalitzador de reducció catalítica selectiva (SCR) pels motors dièsel o TDI que els fa reduir un 80% les emissions de NOx.

Per acabar, el nou Arteon també disposarà d'un nou mode de conducció assistida anomenat Travel Assist i que permet disposar de moltes ajudes a la conducció amb assistència (control de creuer adaptatiu, assistent de canvi de carril, frenada d'emergència...) sempre que circulem a velocitats inferiors als 210 km/h.

L'actual Arteon té un rang de preus que oscil·la entre els 37.630 euros de les versions bàsiques fins als més de 55.000 de les versions més potents (encara no hi havia versió R), per la qual cosa aquesta actualització estètica i mecànica de l'Arteon hauria de tenir una forquilla de preus lleugerament superior, possiblement situada entre els 40.000 i els 65.000 o 70.000 euros per les versions R de 320 CV.