VinFast: el Vietnam vol plantar cara a Europa

El Saló de París ens ha deixat una pila de novetats i notícies de la majoria de grans fabricants presents al Vell Continent, entre els quals es vol fer un lloc la marca VinFast, el que serà el principal fabricant de cotxes del Vietnam.

L’aposta vietnamita és seriosa. A París, VinFast va presentar dos models diferents, un sedan anomenat Lux A2.0 i un totcamí o SUV anomenat Lux SA2.0, que es començaran a fabricar al país asiàtic durant el 2019 i que faran el salt al Vell Continent el 2020.

Tots dos cotxes han estat encarregats al centre de disseny de Pininfarina, que ha creat dos models elegants, sofisticats i un punt esportius, amb una personalitat diferenciada que denota el seu origen asiàtic però amb un resultat final que podrà vendre’s sense gaires problemes als cinc continents.

Els dos primers cotxes de VinFast utilitzaran el mateix motor gasolina 2.0 turbo de quatre cilindres, que oferirà dues potències (176 i 210 CV), dissenyat amb col·laboració amb BMW i associat a una caixa de canvis de vuit relacions amb convertidor de parell signada per ZF que actualment utilitzen diversos models de BMW, Jaguar i Alfa Romeo, entre d'altres.

Les plataformes dels Lux A2.0 i el Lux SA2.0 utilitzen un sistema de tracció posterior (opcionalment es pot disposar de tracció integral) amb un diferencial electrònic signat per Bosch i un repartiment de pes 50:50 entre els dos eixos. De fet, tot i que BMW no ho ha volgut fer públic, els dos models utilitzen plataformes i elements estructurals dels Sèrie 5 i X5 de la generació anterior, unes plataformes més que provades i amb un bon resultat comercial que els bavaresos tornen a amortitzar venent als vietnamites.

Els interiors de tots dos models sorprenen per un disseny elegant i funcional, en què destaca la gran pantalla tàctil central de 10,4 polzades, uns materials de qualitat, un quadre de comandaments digitalitzat i una impressió de qualitat percebuda prou elevada.

Ara caldrà esperar per saber quin serà el preu que VinFast demanarà pels dos cotxes, i si serà prou competitiu perquè la marca es faci un lloc en un segment molt competitiu, on els fabricants focalitzen grans esforços i els clients acostumen a ser poc receptius amb les marques nouvingudes, especialment si provenen de països relativament exòtics com el Vietnam.