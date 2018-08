[Vídeo] Així va el nou Jimny: un autèntic 4x4

Pocs 4x4 han despertat tanta expectació com el nou Jimny. Per entendre l'impacte del petit totterreny japonès cal entendre que aquest és un dels models més populars de Suzuki a tot el món i que les seves qualitats 'off-road' no tenen rival en el seu segment. De fet, tal com veureu en aquest vídeo, el petit nipó és capaç de deixar en evidència totcamins que li tripliquen el preu.

Ara fa unes setmanes us vam explicar totes les característiques tècniques del nou Jimny, però ara podem afegir que Suzuki muntarà un únic motor de gasolina de quatre cilindres a la seva gamma Jimny a Europa, un motor que oferirà 102 CV i 130 Nm de parell. Tot i que pot semblar una potència modesta, el pes del Jimny (poc més de 1.000 quilos) ajuda a fer possibles les prestacions que veiem en aquest vídeo.