El camió elèctric de Tesla ja circula per Califòrnia (Vídeo)

És una de les novetats més esperades dels pròxims anys: el camió elèctric de Tesla -que arribarà al mercat durant el 2019- ja està circulant en fase de proves pels carrers de la ciutat californiana de Santa Clara.

Un dels detalls que més sorprenen del Tesla Semi és el seu so (o millor dit, l’absència de sonoritat d’un motor tèrmic) i el fet que aquesta versió de prova disposa de retrovisors, un element que en el prototip estava substituït per un conjunt de càmeres de vídeo.

Un altre element que destaca és l'aparent lleugeresa, agilitat i velocitat del camió elèctric de Tesla, capaç d'accelerar de 0 a 100 en tan sols 5 segons i amb una autonomia de fins a 800 quilòmetres, unes xifres que el converteixen en el camió més ràpid del món.

Tot i que el seu preu no serà inferior als 150.000 dòlars, diverses multinacionals com Pepsi, DHL i altres tecnològiques ubicades a Silicon Valley ja han mostrat l'interès per adquirir-ne diverses unitats.