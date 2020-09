La UE vol endurir el control de les emissions dels cotxes dièsel

La Unió Europea vol convertir el Vell Continent en el primer neutre d’emissions en poc més de vint anys. El seu pla de descarbonització passa per unes restriccions cada cop més punyents als combustibles fòssils i especialment al sector automobilístic, en el punt de mira de les institucions comunitàries des de fa temps.

L’estratègia de la UE passa per una aposta decidida a favor del cotxe elèctric –o electrificat, és a dir, híbrid endollable o PHEV– i de la progressiva desaparició de les mecàniques més contaminants i nocives per a la salut humana, entre les quals figura el dièsel.

Fins ara les homologacions d'emissions dels vehicles dièsel nous (que no poden superar els 80 mil·ligrams per quilòmetre) disposaven d'un marge d'error del 2,1 fins al 2020, i a partir del gener d'aquest any el llindar d'error en les emissions de NOx permès per les autoritats comunitàries ha passat a ser d'un valor d’1,43 i de només 1,32 durant tot el 2021, i fins arribar a un valor de diferencial d'error igual a zero el 30 de setembre del 2022. A partir d'aquesta data no es permetrà l'homologació de cap cotxe dièsel que superi els llindars d'emissions de NOx establerts per la legislació comunitària.

De fet, aquesta norma, aprovada per majoria absoluta a l'Eurocambra, neix d'un informe de la Comissió Europea que indicava que en les homologacions d'emissions anteriors al 2017 el diferencial d'error en les emissions podia ser fins a 800 vegades superior a les mesures obtingudes als laboratoris, i des d'aleshores obliga els fabricants a haver de superar els tests d'homologació en condicions de circulació reals amb un marge d'error molt més fiable.

Aquesta nova norma se suma a les multes milionàries que la UE ja aplica a pràcticament tots els grans fabricants automobilístics per no assolir els objectius d’emissions fixats per les autoritats comunitàries aquest any, i que fan encara més difícil la gestió de les tensions de tresoreria derivades de la pandèmia del coronavirus i la restricció de la demanda de vehicles nous que ha patit Europa i que sembla que no ha tocat fons.