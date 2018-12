Triumph Speed Twin, tornen els anys 30

La Speed Twin és la gran aposta ‘retro’ i ‘custom’ de la marca britànica de cara a 2019. Aquesta moto, que parteix de la base de les Bonneville T120 i Thruxton R, recupera solucions estètiques dels anys 30 per crear una moto que apel·la a la nostàlgia i al gust per les motos antigues com els principals arguments de la moto.

Fins i tot Triumph ha anomenat a la seva Speed Twin com “el retorn de la llegenda”, ja que la Speed Twin original de 1938 fou una moto molt avançada al seu temps, la primera de la història de Triumph en utilitzar un motor bicilíndric sobre un xassís adequat.

Estèticament aquesta Triumph Speed Twin és una moto realment ben acabada, que sap conjugar presència i estil amb un gust ‘retro’ molt sofisticat. De la seva carrosseria en destaca el dipòsit de combustible de tipus Monza, els detalls d’alumini raspat a les taloneres o els colectors o els icònics retrovisors a final del manillar, que contrasten amb elements moderns com ara els fars led.

A més a més la Speed Twin presenta un quadre d’instruments elegant amb connectivitat per carregar i connectar els nostres dispositius mòbils. La moto de Triumph disposa també d’un catàleg de 80 elements que es poden configurar a gust del client per adequar-la al seu gust i necessitats.

La nova Triumph Speed Twin tampoc no vol renunciar a tot l’arsenal tecnològic i de seguretat del segle XXI, com ara els frens de disc signats per Brembo, electrònica de darrera generació, control de tracció desconnectable, embragament assistit i tres mapes o modes de conducció que modifiquen la resposta i el comportament d’aquesta ‘custom retro’.

Pel que fa al seu motor la Speed Twin utilitza un motor bicilíndric de 1200cc i 8 vàlvules calat a 270 graus associat a un canvi de sis relacions que ofereix una potència de 97 CV i 112 Nm de parell amb un so realment característic que farà les delícies dels amants de les motocicletes.