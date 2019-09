Toyota vol controlar Subaru

Toyota és el primer fabricant del món gràcies als més de 10 milions de vehicles venuts durant el 2018, mentre que Subaru ocupa el vint-i-dosè lloc del rànquing amb només un milió d’unitats venudes. Sobre el paper Toyota és una companyia molt més gran que Subaru, però Subaru té un parell d’actius que Toyota necessita per seguir creixent.

En primer lloc Subaru està considerat com el millor fabricant del món de cotxes de tracció integral o AWD. Els seus Forester i Outback són autèntics referents del segment i funcionen comercialment molt bé en mercats com el nord-americà.

A més a més Subaru conserva una aureola especial des dels seus tems en el Mundial de ral·lis, i els seus productes tenen una dosi extra de picant o esportivitat que Toyota no acaba de trobar ni tan sols amb la nova divisió esportiva GRMN. I és que els Impreza WRX i STI són, encara avui, models que fan somniar a milions d’aficionats dels cinc continents. En aquest sentit els motors bòxer atmosfèrics de Subaru tenen un so i un tacte que els fa únics i especials, molt valorats al mercat.

A aquesta realitat cal sumar el fet que Toyota i Subaru ja tenen una aliança des de l’any 2005, que ha donat com a fruit, entre altres, models esporitus com el Subaru BRZ i Toyota GT86, que són en realitat el mateix cotxe.

Més accions per controlar Subaru

Actualment Toyota ja posseeix el 17% del paquet accionarial de Subaru, i aquesta maniobra farà que Toyota controli més del 20% del paquet accionarial de la marca de les set estrelles. A més a més s’enfortirà el projecte de col·laboració comuna en el desenvolupament de noves tecnologies com ara cotxes híbrids de tall esportiu i de tracció integral, sumant els millors actius dels dos fabricants.

Akido Toyoda, president de Toyota, va dir el passat divendres que "durant aquest període de profunda transformació, el plaer de la conducció seguirà sent una part inherent dels automòbils i és una cosa que hem de seguir preservant", en al·lusió als nous models esportius i ecològics de la marca.

Així doncs, l’objectiu de la nova maniobra de Toyota és crear nous models ecològics amb un toc més esportiu i passional i tracció integral, unes qualitats que fins ara Toyota no ha sabut associar als seus productes generalistes. Per la seva banda Subaru es podrà`aprofitar de l’extensa xarxa comercial i de subministraments de Toyota a tot el món, potenciant la seva presència en els mercats ja existents i els nous mercats emergent, com ara a l’Amèrica Llatina o Àfrica.