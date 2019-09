Robots 'fantasma' i cotxes autònoms: la sorpresa de Toyota per als Jocs Olímpics de Tòquio

Toyota ha passat els últims cinc anys preparant diversos vehicles autònoms i robotitzats de cara als Jocs Olímpics que se celebraran a Tòquio l'estiu vinent. De fet, Toyota –el fabricant de cotxes oficial de l'esdeveniment– ha anunciat que proveirà un total de 3.700 vehicles durant els Jocs Olímpics, molts dels quals encara no ha pogut veure ningú fora de la companyia.

El 90% dels cotxes i vehicles que Toyota té previst fer servir durant l'esdeveniment seran elèctrics, i la flota olímpica inclourà cotxes convencionals, petits autobusos i escúters elèctrics, però també uns petits robots encarregats de moure persones o fins i tot de recollir els discs i les javelines durant les proves a la gespa de l'estadi olímpic de Tòquio.

No és gens estrany que un fabricant local esdevingui un dels patrocinadors d'uns Jocs Olímpics i demostri tot el seu potencial tecnològic: sense anar més lluny, el 1992 Seat va presentar a Barcelona els Toledo elèctrics que van ser utilitzats durant algunes proves d'atletisme com la marató, avançant-se vint-i-set anys a les tendències actuals del mercat.

Fins on sabem, Toyota disposarà de més de 2.000 cotxes d'hidrogen –els Toyota Mirai– per als desplaçaments i necessitats de mobilitat dels organitzadors, però el més interessant de les novetats de Toyota durant els Jocs Olímpics de Tòquio seran els vehicles APM (sigla d'Accessible People Mover), que inclouran autobusos compactes elèctrics i autònoms per facilitar la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda i que es faran servir per als atletes i els seus acompanyants durant els Jocs Olímpics i Paralímpics.

Un altre dels puntals de Toyota a Tòquio serà un prototip anomenat Concept-i, del qual només ha fabricat dues unitats i que vol mostrar el futur dels automòbils de la marca nipona. El Concept-i és elèctric i semiautònom i té un sistema d'intel·ligència artificial capaç d'interactuar i respondre a les ordres i preguntes dels humans. Aquest model, però, només farà acte de presència en els relleus del recorregut de la torxa olímpica i serà l'encarregat d'obrir la caravana i acompanyar els atletes durant la marató.

Telepresència robòtica

A banda dels vehicles més o menys convencionals, Toyota vol sorprendre a tothom amb una nova generació de robots, com ara uns que copien la fisonomia de la mascota de Tòquio 2020 i que saludaran els assistents, un vehicle per recollir javelines, discs i martells i, per sobre de tot, el T-HR3, l'autèntica joia de Toyota de cara als Jocs Olímpics.

El T-HR3 serà un robot humanoide (és a dir, amb una fisonomia més o menys humana: dues cames, dos braços i un cap) i estarà present en les proves atlètiques amb la finalitat d'enregistrar imatges en alta definició i permetre que els teleespectadors puguin seguir les proves en primera persona.

Però encara hi ha més coses: el T-HR3 podrà ser controlat a distància per un humà connectat per un exoesquelet amb diversos sensors que repliquen els moviments dels humans en el robot fins i tot a molts quilòmetres de distància.