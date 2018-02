Toyota presentarà el seu nou esportiu a Ginebra

És una de les presentacions més esperades dels darrers anys. Finalment, després de mesos d’espera i retards Toyota ha confirmat avui que presentarà el seu nou esportiu (que molt probablement s’anomenarà Supra) el pròxim de març, en el context del Saló de Ginebra.

La nota de premsa de Toyota afirma que ‘el seu esportiu més icònic està de tornada’, en referència al Supra, que Toyota ha desenvolupat en una aliança amb BMW. De fet la plataforma de l’esportiu japonès serà compartida amb el futur Z4 bavarès, en una aliança similar a la de Mazda i Fiat amb els respectius MX-5 i 124.

Tot i que la primera imatge oficial de la marca no ensenya massa, destaca la presència d’un aleró aerodinàmic molt espectacular, uns passos de roda sobredimensionats -propis dels cotxes de tracció posterior- i una caiguda del muntant posterior o pilar C molt marcada i aerodinàmica.

El Supra és la resposta de Toyota als Nissan GT-R i Honda NSX

Encara caldrà esperar algunes setmanes, però alguns rumors apunten que aquest nou esportiu disposarà d’un sistema de propulsió híbrid amb uns 350 o 400 CV de potència i un xassís molt lleuger gràcies a l’ús intensiu de materials com la fibra de carboni o l’alumini. També hi ha informacions que apunten que el nou Supra disposarà d'un repartiments de pesos perfecte (50:50 sobre cada eix) i que utilitzarà un autoblocant mecànic per garantir la seva tracció.