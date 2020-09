Toyota fabrica un camió d’hidrogen capaç de subministrar energia elèctrica

Desgraciadament, el Japó ha viscut diverses crisis ambientals i fins i tot incidents nuclears (Fukushima) durant els últims anys. Aquestes situacions sovint comporten talls en el subministrament energètic, una situació que Barcelona també va viure durant quatre dies el mes de juliol del 2007 per un incident en una subestació elèctrica.

Les solucions habituals per restablir el subministrament energètic acostumen a passar pels generadors dièsel portàtils, que són capaços d’abastir la xarxa de manera puntual, local i sostinguda durant un període curt de temps. Amb tot, aquests generadors dièsel són contaminants i poc respectuosos amb les emissions de gasos i partícules, un problema afegit per a la qualitat de l’aire de les ciutats modernes.

Toyota ha pensat una solució per a aquests moments específics de demanda energètica deguda a un tall de subministrament: un camió amb un generador mòbil de combustible mitjançant una pila d’hidrogen, una de les tecnologies de zero emissions alternatives al petroli més treballades per la marca japonesa.

En aquesta ocasió, Toyota ha arribat a un acord de col·laboració o joint venture amb la també japonesa Denyo, fabricant líder del mercat de generadors d’electricitat portàtils, per desenvolupar un model de pila de combustible que permeti subministar energia elèctrica de manera contínua durant 72 hores amb una potència de sortida de 8,5 kW gràcies al seu dipòsit amb capacitat per a 65 quilos d’hidrogen i que està emmagatzemat a altes pressions.

Aquesta solució també permetria portar subministrament energètic puntual de manera eficient i ecològica per a necessitats puntuals concretes (un esdeveniment de qualsevol tipus en un indret aïllat, per exemple). El projecte s’inscriu en els objectius de desenvolupament sostenible marcats per les Nacions Unides i compta amb el suport institucional del ministeri de Medi Ambient del Japó.