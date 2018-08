Toyota eliminarà l’Auris per ressuscitar el Corolla

No podem dir que sigui un nom nou, ni que ens agafi per sorpresa. El Corolla és l’automòbil més venut de tota la història de l’automoció, amb més de 45 milions d’unitats venudes des de l’any 1966, i a partir de l’any vinent tornarà als carrers per batejar el model que fins ara hem anomenat Auris.

De fet l’any vinent s’estrena el nou model compacte del segment C que ha de reemplaçar l’Auris actual i Toyota aprofitarà per batejar de nou el seu model compacte amb el nom del mític Corolla. El Corolla és un autèntic supervendes als Estats Units i a Àsia, però tindrà la difícil missió de fer-se un lloc al mercat europeu, un segment on el Volkswagen Golf manté l’hegemonia des de fa més de 30 anys.

Toyota promet que el nou Corolla serà un cotxe amb mecànica híbrida i molt més tecnològic que l'Auris actual

Toyota confia jugar una carta emocional amb el nou Corolla (un nom que evoca grans gestes esportives als compradors de 30 i 40 anys) i estrenarà la nova plataforma TNGA (Toyota New Global Architecture) que disposarà de mecàniques ecològiques híbrides i elèctriques, prescindint dels motors dièsel.

Curiosament el Corolla ja havia existit al nostre mercat fins el 2006, quan la berlina de tres volums va passar a anomenar-se Avensis, i l’Auris va prendre el relleu de l’històric Corolla, una decisió que farà marxa enrere 12 anys després.