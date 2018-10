Toyota cridarà a revisió més de 2’4 milions de cotxes híbrids

Toyota és el primer fabricant del món de cotxes híbrids i ecològics des de ja fa més de cinc anys, i el Prius lidera amb mà de ferro el segment dels cotxes híbrids en el segle XXI. Però ara Toyota haurà de cridar a revisió més de 2’4 milions d’unitats -unes 28.000 unitats a l’estat espanyol- en previsió d’arreglar un problema electrònic que afecta als Prius i Auris Hybrid fabricats entre octubre de 2008 i novembre de 2014.

Aquest problema electrònic en el sistema d’hibridació o maridatge entre els dos propulsros (elèctric i tèrmic) pot arribar a fer calar (o aturar, si ho preferiu) el motor tèrmic del cotxe en algunes situacions, cosa que posa en risc els ocupants del cotxe i la resta d’usuaris de les vies públiques.

Els japonesos ja han anunciat que el problema té una solució senzilla: una actualització del software del cotxe seria suficient per anular aquesta anomalia electrònica. L’operació en qüestió duraria uns 40 minuts i no tindria cap càrrec econòmic sobre el propietari del vehicle.

Per acabar Toyota ha insistit que aquesta revisió preventiva es fa en haver detectat ells mateixos el problema, i afirma que no s’ha produït cap accident per aquesta averia en el sistema que gestiona els motors dels seus vehicles.