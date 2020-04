Toyota Yaris Cross Hybrid, un totcamí ecològic de butxaca

Els totcamins estan de moda, fins i tot en els entorns urbans i entre compradors que mai de la vida abandonaran l'asfalt per pistes o camins rurals. Per donar resposta a aquest segment específic del mercat europeu, Toyota ha presentat el Yaris Cross, la seva versió més aventurera, amb una carrosseria més elevada i superant per poc els 4,1 metres de llarg i 1,7 d'ample, unes mides ideals per moure's en entorns urbans.

Aquest nou totcamí o crossover (vehicle a mig camí d'un SUV i un turisme convencional) es fabricarà només per al públic europeu a la planta francesa d'Onnaing, molt a la vora de Valenciennes, just al límit amb la frontera belga i on actualment la marca japonesa ja fabrica el Yaris, cosa que facilitarà la producció del nou model gràcies al fet que la planta ja està adaptada i treballa amb la mateixa plataforma TNGA-B i elements mecànics i tecnològics que ha estrenat l'actual Yaris.

Toyota confia que el seu nou Yaris Cross es convertirà en un dels galls del mercat i ja ha anunciat que el seu objectiu és dominar un 30% de les vendes totals a Europa l'any 2025. Per fer-ho, el nou SUV de Toyota haurà de competir amb vehicles nous com ara el Nissan Juke, el Ford Puma, el Peugeot 2008, el Seat Arona o el Renault Captur, uns rivals molt durs que capitalitzen la major part de les vendes en el mercat europeu.

De fet, el Yaris Cross és essencialment idèntic a un Yaris convencional, ja que a banda d'utilitzar la plataforma TNGA-B també fa servir el mateix sistema de propulsió híbrida que combina el motor de gasolina 1.5 de 91 CV amb dos petits motors (o més aviat generadors elèctrics) per oferir una potència total combinada de 116 CV. A més, també utilitza el mateix sistema de frenada regenerativa que permet alimentar la bateria de liti d'1,2 kWH de capacitat gràcies a l'energia cinètica de les frenades i desacceleracions pròpies del vehicle.

Toyota promet un consum de tan sols 4 L i unes emissions de menys de 90 g/km, cosa que el converteix en referent ecològic del segment

Els japonesos també n'oferiran una versió amb tracció integral o 4x4 que utilitza el sistema de tracció elèctrica AWD-i de Toyota que ja fa servir el Rav-4 (que vam poder provar fa unes setmanes) i que fa que el vehicle sempre arrenqui i iniciï la marxa amb les rodes posteriors per després enviar el parell a les davanteres un cop circula a una velocitat constant, i només repartir la força motriu a les quatre rodes quan el seu sistema electrònic detecta pèrdues d'adherència i tracció.

Estèticament el Yaris Cross és un producte molt ben treballat, que repeteix la fórmula guanyadora dels últims SUV de Toyota, gràcies al predomini de les formes geomètriques i una línia de cintura elevada que li aporta una presència musculada i dominant, grups òptics davanters led estilitzats, una carrosseria elevada (3 centímetres més alta que la d'un Yaris normal) amb proteccions de plàstic als passos de roda, llandes de fins a 18 polzades i una part posterior que ens recorda poderosament la del Rav-4.

Però, més enllà de la seva cuidada imatge, el nou Yaris Cross aposta per la carta tecnològica amb un quadre d'instruments modern i de disseny racional, una bona capacitat de maleter i un arsenal de seguretat en què destaca un innovador airbag vertical, que té la funció de fer de salvavides en l'espai buit entre conductor i acompanyant per evitar que arribin a xocar entre ells en cas d'accident.

Per acabar, aquest nou Yaris Cross arribarà al mercat durant el segon semestre del 2021 amb un preu base que se situarà aproximadament pels 20.000 euros, una mica per sota de la majoria dels seus rivals. De fet, les previsions de Toyota amb aquest nou model són molt ambicioses i apunten a una producció anual d'unes 150.000 unitats per cobrir la demanda del Vell Continent.