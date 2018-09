Nou Toyota Corolla Hybrid Touring Sports, per a famílies ecològiques

Fa uns dies Toyota va anunciar que el vehicle que substituirà l’actual Auris s’anomenarà Corolla, un nom que havia deixat d’utilitzar l’any 2006. Ara els japonesos han mostrat també la variant familiar anomenada Corolla Hybrid Touring Sports, que ha de ser un dels models més potents de la gamma Toyota al Vell Continent.

El Corolla Hybrid Touring Sports disposarà de dues opcions mecàniques totalment híbrides, una associada a un motor gasolina 1.8 que ofereix 122 CV i una segona opció amb un motor gasolina 2.0 que arriba als 180 CV de potència, sempre associats a un esquema de tracció davantera i canvi automàtic de tipus CVT.

El Toyota Corolla Hybrid Touring Sports disposarà de mecàniques totalment ecològiques híbrides, i renuncia al dièsel

Les versions familiars i compactes del nou Corolla utilitzen la nova plataforma Toyota New Global Architecture (TNGA) amb un centre de gravetat molt rebaixat respecte a l’actual Auris i també estrenen un nou sistema de suspensions (MacPherson a l’eix davanter i multibraç al posterior) que milloren el tacte de conducció i l’agilitat del vehicle en tots els entorns.

A més a més, la versió Touring Sports disposa d’una batalla –o distància entre eixos– millorada i allargada, que permeten oferir més espai per a les cames dels ocupants de les places posteriors i que el maleter arribi als 600 L de capacitat.

Toyota no ha publicat encara el preu definitiu del Corolla Hybrid Touring Sports ni la data exacta d'arribada al nostre mercat (durant el 2019), però les millores tecnològiques de la nova generació com un Head-up Display de nova fornada, equip de so d'alta qualitat o sistema de càrrega de telèfon sense fils conviden a pensar que serà sensiblement més car que els 22.900 euros que costa l'Auris actual amb més equipament.