Toyota Camry: resurrecció ecològica

Quinze anys després Toyota ha presentat per al mercat espanyol la nova generació del Camry, la seva berlina de representació o luxe que mostra tot el potencial de la marca. I per barallar-se amb galls com els Audi A4, Mercedes-Benz Classe C i BMW Sèrie 3 els japonesos confien en un cotxe amb personalitat, ecològic i ben farcit d’una gran oferta tecnològica.

I és que el nou Camry Hybrid només disposarà de mecàniques híbrides heretades del Lexus ES, model amb el qual també comparteix plataforma i elements mecànics i tecnològics. El nou Camry Hybrid és un cotxe gran, que arriba als 4,9 metres de llarg i amb una estètica senyorial, afilada i moderna, que fuig del disseny més asiàtic d’altres models de Toyota com l’Aygo i el C-HR.

Mecànicament el Camry Hybrid disposa de 218 CV de potència gràcies al maridatge del motor de gasolina 2.5 de quatre cilindres i 178 CV de cicle Atkinson amb doble injecció i distribució hidràulica variable en les vàlvules d’escapament i un petit motor elèctric que permet accelerar o emprendre la marxa sortint d’un semàfor o engegant el cotxe sense necessitat de recórrer al motor de combustió. Aquest nou Camry Hybrid només tindrà un canvi automàtic de tipus CVT i un esquema de tracció davantera, i homologa un consum de només 5,3 litres cada cent quilòmetres.

Però on Toyota vol mostrar el seu ‘savoir faire’ és en l’apartat tecnològic i d’equipament, ja que fins i tot les versions bàsiques –amb un preu de 32.300 euros– ja disposen de càmera de vista posterior, climatitzador bizona, pantalla tàctil de set polzades, sensors d’aparcament i fars led. Les versions més equipades, per la seva banda, inclouen en l’equipament elements com els entapissats de cuir, pantalles de nou polzades i un ‘head-up display’, entre altres.