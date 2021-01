El Toyota C+Pod, elèctric i urbà, per 12.000 euros

Històricament al Japó sempre han triomfat els cotxes molt petits, amb l’espai just per encabir-hi dos ocupants, de dimensions molt compactes i àgils per moure’s amb facilitat per les grans urbs japoneses com ara Tòquio, Nagoya o Kyoto, per posar tres exemples. Aquests vehicles petits, anomenats kei cars, s’han fet un lloc en l’imaginari col·lectiu del país i són una de les especificitats més curioses del país del sol naixent.

Toyota ha volgut crear un kei car elèctric i assequible anomenat C+Pod, un vehicle per a dos ocupants que fa tan sols 2,49 metres de llarg i 1,29 d’ample, pesa només 670 quilos i té un radi de gir sorprenent: només 3,9 metres.

El fet de ser un vehicle tan petit i lleuger permet que el Toyota C+Pod pugui moure’s amb un petit motor elèctric de 12,5 CV i 56 Nm de parell associat a unes bateries de liti de 9,06 kWh, les quals li permeten assolir una autonomia d’uns 150 quilòmetres i obtenir una velocitat punta de 60 km/h, més que suficient per moure’s per la ciutat.

Aquest petit kei car elèctric es pot carregar en un endoll de 200V en unes 5 hores, i en un punt de 100V en unes 6 hores, i ja està a la venda al Japó a un preu d’uns 12.000 euros (les versions més equipades poden arribar a costar 13.500 euros al canvi actual), cosa que el converteix en una alternativa molt competitiva per al transport urbà.

Tot i que de moment Toyota no preveu comercialitzar aquest petit vehicle urbà fora del Japó, alguns mitjans apunten que podria servir de base per a futurs models elèctrics de tall urbà a les grans ciutats occidentals.