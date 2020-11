Totem GT, o com reinventar un clàssic en clau elèctrica

L’Alfa Romeo Giulia GTAm original –el model dels anys 70– és un dels cotxes més bonics de la història de l’automoció. Possiblement la reinterpretació moderna també es consolidi com un futur clàssic de col·lecció, però el llegat del model original i la seva estètica elegant i captivadora encara fa girar colls al seu pas avui dia.

Totem Automobili és un preparador i petit fabricant artesanal de cotxes italià que ha decidit tornar a la vida diversos models clàssics adaptats a les noves tecnologies elèctriques de zero emissions, seguint la moda restomod de la qual ja hem parlat en alguna ocasió.

La seva última creació ha sigut el Totem GT, un model elèctric de zero emissions que ofereix una potència descomunal (518 CV) per un conjunt lleuger que recorda i vol ser un homenatge al mític Alfa Romeo GTAm original.

Els interiors també mantenen l’essència dels models originals, amb un ús massiu de materials nobles com el cuir o la pell, per bé que amb un quadre d’instruments digitalitzat que, tanmateix, manté una aparença retro o vintage.

Per fer aquest cotxe, els italians han aprofitat la base d’un Alfa Romeo Giulia GT Junior 1300/1600 i han substituït el motor original per un motor elèctric de 518 CV i 940 Nm de parell, que envia tota la potència a les ordes posteriors, associat a un paquet de bateries de liti de 50,4 kWh que li permeten assolir una autonomia d’uns 320 quilòmetres.

Tota la carrosseria i bona part del xassís del vehicle original han sigut substituïts per materials com l’alumini o la fibra de carboni per mantenir el pes a ratlla, però l’ús de les bateries de liti fa que la bàscula arribi als 1.270 quilos, un pes més que notable per als models moderns però anys llum de la poca lleugeresa dels models originals.

Els enginyers de Totem han volgut mantenir al màxim la puresa de conducció del model original amb un tractament específic de les suspensions i la rigidesa torsional del model i unes prestacions d’infart, ja que pot accelerar de 0 a 100 en 3,4 segons i arribar als 245 km/h de velocitat màxima limitada electrònicament.

Desgraciadament, aquest Totem GT serà un autèntic rara avis i un objecte de col·leccionisme, ja que els italians han anunciat que només en fabricaran unes 20 unitats (totes fetes a mà) a un preu de 430.000 euros, tot i que les diverses opcions de personalització podrien elevar el preu per sobre del mig milió d’euros.