De Tomaso P72: retorn a la 'dolce vita'

Ara fa 60 anys un empresari italoargentí anomenat Alessandro de Tomaso va fundar una companyia de cotxes esportius a Mòdena que fins i tot va arribar a competir a la Fórmula 1 als anys 60. La companyia, que sempre ha viscut eclipsada per Ferrari, Lamborghini, Maserati o Pagani (de fet va estar sota l’òrbita de Maserati i de Moto Guzzi) actualment pertany a un grup xinès amb seu a Hong Kong anomenat Ideal Team Ventures.

De Tomaso ens ha sorprès a tots amb la presentació per sorpresa del P72, un ‘hypercar’ o superesportiu de tall clàssic que serveix per homenatjar els seixanta anys de la companyia italiana. Com a curiositat, el cotxe presentat porta el volant a la dreta, ja que tant a Hong Kong com a Goodwood es circula per l'esquerra.

De fet les línies del P72 ens recorden els dissenys clàssics dels esportius italians dels anys 60, i el cotxe utilitza una carrosseria i un xassís monocasc de fibra de carboni que utilitzarà la mecànica de l’Apollo Intensa Emotionale, amb un motor de dotze cilindres en V (o V12) amb 750 CV d'origen Ferrari.

De Tomaso només fabricarà setanta-dues unitats del P72 –vet aquí l’origen del seu nom– i cada unitat tindrà un preu aproximat d’uns 750.000 euros, tot i que els clients que ho vulguin també podran personalitzar encara més el seu vehicle.