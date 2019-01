Tesla publica un vídeo de la línia de producció del Model 3

Tesla sap que el Model 3 és la seva carta guanyadora de cara a un 2019 decisiu que pot marcar el futur de la companyia, ja que tots els analistes coincideixen en apuntar que al llarg d'aquest any es produirà un fort increment de la demanda del Model 3, sobretot quan, a partir del febrer, es comencin a fabricar les variants d’accés a la gamma amb uns 200 CV de potència i tracció posterior per uns 35.000 dòlars.

La gigafàbrica de Tesla a Fremont ja hauria superat els diversos taps i culs d’ampolla que restaven productivitat al fabricant de cotxes elèctrics i actualment està fabricant entre 5.000 i 7.000 unitats del Model 3 cada setmana, de manera que compleix els objectius establerts per a aquest any.

En el vídeo publicat per Tesla es pot veure com la línia de producció del Model 3 encara manté treballadors humans –tot i que fa un temps Musk volia robotitzar totalment la fabricació dels seus cotxes– i que aquesta no difereix gaire de qualsevol línia de producció de cotxes convencional.