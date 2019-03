Tesla vol tancar els concessionaris i vendre cotxes només per Internet

Tres anys després del que havia promès l’empresari sud-africà Elon Musk ha presentat, per fi, la versió d’accés i econòmica del Model 3, de moment només disponible pel mercat nord-americà, i que tindrà un preu de 35.000 dòlars.

Aquesta versió econòmica (o si més no d’accés) del Model 3 té una autonomia d’uns 350 quilòmetres, una velocitat punta superior als 220 km/h i accelera de 0 a 100 en 5,6 segons. Encara no sabem quan arribarà aquesta versió al mercat espanyol, on de moment els Model 3 a la venda tenen un preu que oscil·la entre els 56.000 i els 66.900 euros, això sí, amb més potència i autonomia.

Ara bé aquesta versió d’accés no inclou el sistema de conducció autònoma Autopilot, que ja ha arribat al nivell 4 sobre 5 en l’escala de conducció autònoma i que es pot actualitzar automàticament i a distància (sense haver de passar pel taller) gràcies a la connexió en xarxa del vehicle.

Adéu als concessionaris de tota la vida

La idea de Musk per seguir reduint el preu dels seus cotxes és acabar amb els concessionaris i botigues de cotxes convencionals tal i com els coneixem ara. Elon Musk vol que els concessionaris es converteixin en punts d’informació pels clients, i que el total de les vendes es faci per Internet, per estalviar costos afegits en el procés de compra-venda entre empresa i comprador.

Segons ha transcendit des de l’entorn de Tesla ha estat el mateix Elon Musk qui ha informat d’aquesta novetat als seus treballadors mitjançant una nota interna on assegura que el 78% de les vendes dels Model 3 s’han fet a la xarxa, i que el 82% dels clients de Tesla no necessita ni tan sols fer una prova del cotxe per efectuar la compra, una realitat que confirma el canvi de paradigma dels compradors de Tesla.

La companyia californiana creu que eliminant els concessionaris i punts de venda de cotxe tradicionals podrà oferir cotxes fins un 6% més barats i facilitarà el procés de compra als seus clients, que segons afirma Tesla en un comunicat “podran comprar el seu cotxe mitjançant el mòbil i en poc més d’un minut”.