Tesla mostra un nou vídeo del Roadster

Potser el Roadster no és la prioritat immediata de Tesla, una marca enfeinada amb el llançament del Model 3 i l’arribada a finals d’any del seu primer ‘pickup’ o camioneta elèctrica, el Tesla Semi, però les proves del Roadster i la seva posada a punt definitiva segueix endavant.

El Roadster, que segons apunten fonts properes a Elon Musk arribarà al mercat durant el 2020, és una màquina realment espectacular. Amb un parell de 1.000 Nm, una velocitat màxima superior als 400 km/h i un 0 a 100 de tan sols 1,9 segons aquest esportiu elèctric és capaç de derrotar qualsevol Lamborghini, McLaren, Aston Martin, Porsche o Ferrari que es trobi en un circuit tot i que el seu preu serà sensiblement inferior a la majoria de superesportius, ja que els clients hauran de pagar uns 200.000 o 250.000 dòlars per emportar-se un Tesla Roadster al seu garatge.

Zero to sixty faster than you can read this caption – https://t.co/ELg96rZfIqpic.twitter.com/4EFV9CvG8o