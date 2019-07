Tesla incorpora videojocs per entretenir el temps d’espera de càrrega dels seus cotxes

Els Superchargers o supercarregadors de Tesla són punts de càrrega ràpida de 120 i 150 kWh de potència que són capaços de carregar al màxim les bateries d’un Model 3, Model S o Model X en poc més de mitja hora, temps suficient per fer un cafè, anar al lavabo i consultar les notificacions del nostre ‘smartphone’.

Però ara Tesla ha anat més enllà i ofereix una actualització gratuïta que incorpora un nou videojoc anomenat Beach Buggy Racing 2, que està clarament inspirat en el mític Mario Kart de Nintendo i que ens permet jugar aprofitant la gran pantalla tàctil del cotxe i fent servir el volant com a comandament per dirigir el nostre cotxe de carreres. A més a més, fins i tot hi ha un kart disponible que és un Tesla en miniatura.

Your next charging session is going to be SO 👏 MUCH 👏 FUN 👏 pic.twitter.com/5YzSL36kCC — Tesla (@Tesla) 18 de juny de 2019

Per poder jugar al videojoc, el cotxe ha d’estar apagat, ja que el joc desconnecta la direcció del vehicle per no fer girar els neumàtics amb el vehicle aturat. A banda del Beach Buggy Racing 2, els nord-americans també disposen d’altres aplicacions curioses o divertides, com ara una que simula el so d’un pet per fer passar una mala estona als nostres companys de viatge i posar-los a prova o un foc virtual que podem encendre a la pantalla del cotxe.