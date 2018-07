Tesla no construirà la seva fàbrica a Catalunya

Segons apunta el 'Wall Street Journal', Tesla ha decidit ubicar la seva fàbrica de bateries i de cotxes elèctrics europea a Alemanya o a Holanda. La proximitat amb el quarter general de la companyia a Europa (Tesla té les oficines a Amsterdam), l'existència d'una important mà d'obra especialitzada i la densa xarxa de comunicacions de la zona han estat els factors clau per atraure l'empresa d'Elon Musk a aquesta regió europea.

La intenció de Tesla és acabar de negociar les condicions fiscals i legislatives amb les autoritats holandeses i alemanyes per decidir la ubicació final de la seva gigafàbrica, que serà la tercera en volum de producció després de la de Fremont a Nevada i la de Xangai a la Xina, i, segons apunten les primers informacions, la candidatura alemanya és la favorita del fundador de la companyia, Elon Musk.

I és que fa uns mesos que Tesla va adquirir una empresa especialista en el desenvolupament de tecnologies aplicades al món de l'automoció i a la producció de vehicles anomenada Grohmann Engineering i ubicada a la ciutat alemanya de Prüm, a poc més de 30 quilòmetres de les fronteres de Bèlgica i Luxemburg, i que seguirà creixent amb la incorporació de 1.000 nous treballadors a la planta abans que s'acabi l'any.

Així doncs, sembla molt clar que la gigafàbrica europea de Tesla s'acabarà ubicant en algun punt no gaire llunyà de la frontera francoalemanya o del Benelux. La proximitat amb el port de Rotterdam i la bona xarxa de ferrocarril són altres factors decisius que han acabat d'afavorir que Tesla aterri en aquesta zona del Vell Continent.

El fracàs de la candidatura catalana

Tal com va avançar TV3 i hem pogut contrastar amb fonts internes de la companyia californiana, hi va haver diverses converses i moviments per atreure la gigafàbrica de Tesla a Catalunya. Entre els actius catalans destacaven la presència d'una cultura automobilística i industrial arrelada al territori, l'existència d'una indústria química auxiliar amb una forta presència a la zona de Barcelona i Tarragona i una mà d'obra formada i competitiva.

El municipi valencià de Paterna també va iniciar diverses converses amb la companyia californiana per atreure la factoria al territori valencià, però, igual com en el cas català, la relativa llunyania de la zona amb els principals centres econòmics i productius europeus i les pitjors infraestructures que presentaven han estat factors clau per allunyar la fàbrica de Tesla dels territoris de parla catalana.