Tesla estudia crear un cotxe elèctric més petit per al mercat europeu

Històricament els cotxes americans sempre han estat més grossos que els europeus. Aquesta realitat, basada en diversos factors culturals i socials, s’explica també per la fesonomia de les ciutats nord-americanes, molt més extenses i amb carrers més amples que no pas les europees, i per una política de consum (de carburant o kW) i consciència d’impacte ambiental força diferent de l'europea.

Aquesta realitat fa que fins i tot el Model 3, el cotxe més petit de Tesla, sigui més de 40 centímetres més llarg que un Volkswagen Golf de nova generació, per comparar-lo amb el líder de vendes del Vell Continent.

Ha estat el mateix Elon Musk qui ha confirmat la possibilitat de desenvolupar un model elèctric més petit, de tipus compacte o hatchback de cinc portes, específic per al mercat europeu, durant una conferència amb el govern alemany aprofitant una visita a la gigafàbrica de la marca a Berlin.

L’empresari sud-africà va dir que “li havia costat molt trobar un lloc per aparcar un Model X als aparcaments de Berlín” i que “la possibilitat de crear un cotxe més petit específic per al mercat europeu té sentit”. Aquestes declaracions poden obrir la porta a la possibilitat de veure un Tesla més petit (i econòmic) enfocat al mercat europeu, i que aquest sigui fabricat a les mateixes instal·lacions de la marca a Berlín.

En aquest sentit ja fa anys que Musk té com a objectiu crear un cotxe elèctric assequible (amb un preu base d’uns 25.000 euros) capaç de competir en volum amb els grans fabricants europeus. Sense anar més lluny, la gigafàbrica de Berlín podria arribar a una producció anual superior al mig milió de vehicles, i Tesla també preveu fabricar-hi bateries de liti tant per als seus cotxes com per als d'altres fabricants.