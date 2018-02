Tesla escull Baqueira per realitzar proves de conducció sobre la neu

A partir de demà i fins al pròxim 4 de març Tesla ofereix als seus clients la possibilitat de realitzar proves de conducció sobre la neu de Baqueira dels seus Model S i Model X, tots dos equipats amb tracció integral -és a dir, a les quatre rodes- gràcies als seus dos motors elèctrics, que actuen sobre cada eix dels cotxes i que reparteixen el parell vectorial en funció de les necessitats específiques de tracció del cotxe en cada moment.

De fet, l'absència de cap element mecànic permet que cada motor elèctric dels Model S i Model X funcioni per separat, i segons la companyia aquests poden ajustar el parell fins a 100 vegades per segon, una xifra que mai podrà igualar un cotxe amb motor de combustió.

La gestió dels motors elèctrics i el repartiment del parell vectorial dels Tesla fan del Model X i del Model S dos cotxes realment segurs i ràpids sobre la neu

El Tesla Winter Tour només visitarà un reduït grup de localitazacions europees, i per primer cop Tesla celebrarà un esdeveniment d'aquesta mena a la península Ibèrica. La prova passarà per un circuit tancat entre pins, neu i carreteres de revolts, que permetran als clients descobrir la capacitat de tracció dels seus cotxes.

Els clients interessats a efectuar aquesta prova poden apuntar-se a la pàgina web de Tesla a Espanya. A més de l'experiència, aquestes persones rebran una sèrie de consells pràctics dels instructors per millorar la tècnica de conducció amb neu i ferm amb poca adherència, un aspecte que sempre és interessant per millorar la seguretat al volant.

Per acabar, us oferim la prova comparativa que vam fer del Model S i un cotxe de combustió tradicional, on expliquem les diferències de la plataforma tecnològica utilitzada per Tesla: